Reise-Affäre um Finanzminister Schröder "Der Erklärbär steckt in der Klemme"

Eine Dienstreise in die USA bringt Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder derzeit in Bedrängnis. Schröder besuchte die Jahrestagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds – und reiste auf Kosten des Bundesrates. Begleitet wurde Schröder von seiner Büroleiterin, die ebenfalls in der Business Class unterwegs war. Ihre Reisekosten gehen allerdings zu Lasten der Landeskasse.