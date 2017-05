Christen, Juden, Muslime So viele Gläubige leben in Sachsen-Anhalt

Die größte "Glaubensgemeinschaft" – auch wenn sie genau genommen gar keine ist – ist die Gruppe der Konfessionslosen in Sachsen-Anhalt. Schätzungen zufolge gehören rund 80 Prozent aller Einwohner im Land keiner Religion an. Die kirchenfeindliche Ideologie der DDR wirkt hier deutlich bis heute nach. Somit ist nur noch etwa jeder Fünfte im Land überhaupt Angehöriger einer religiösen Glaubensgemeinschaft. Wie stark verschiedene Religionen dabei vertreten sind, hat MDR SACHSEN-ANHALT analysiert.

Wenn jemand in Sachsen-Anhalt einer Religion angehört, dann ist er in den allermeisten Fällen Christ. Etwa 16 Prozent der Einwohner – also rund 363.000 Menschen – waren das nach jüngsten Zahlen im Jahr 2015. Von denen wiederum gehörte die Mehrzahl der evangelischen Kirche an, Katholiken gibt es weitaus weniger: