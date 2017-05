Restprogramm des FCM Zwei Pleite-Klubs und ein Versprechen

Mit einem Lächeln bremste Jens Härtel den aufkommenden Überschwang. Nach einem schwachen Saisonstart hatte seine Mannschaft gerade viermal in Folge gewonnen. Da träumte so mancher schon vom Aufstiegskampf. Doch der Trainer des 1. FC Magdeburg sagte nach dem 1:0-Heimsieg gegen Holstein Kiel dazu: "Da müssten Weihnachten und Ostern zusammenkommen, dass wir da oben reinschießen."

Sieben Monate ist das her. Was damals kaum einer zu träumen wagte, ist wahr geworden: Der FCM feiert in den kommenden Wochen tatsächlich Weihnachten und Ostern zusammen. Oder anders formuliert: Der Klub steckt im Aufstiegskampf. Steht aktuell auf Relegationsplatz drei. Hat noch alle Chancen.

Warum? Schon damals hatte Jens Härtel im Zuge seiner Euphoriebremsung trotzdem gesagt: "Die Mannschaft hat eine gute Mentalität. Und mit der fantastischen Unterstützung unserer Fans sind wir in unserem Stadion zu besonderen Dingen in der Lage." Gut für den Klub, dass zwei der letzten drei Saisonpartien in der MDCC-Arena stattfinden. Und auch die Hinspiele machen Mut. MDR SACHSEN-ANHALT wirft einen Blick auf das Restprogramm:

FSV Frankfurt – Sonnabend, 6. Mai – MDCC-Arena

Auf dem Papier ein Pflichtsieg für den FCM. Der FSV Frankfurt hat sich zum Chaos-Klub entwickelt. Mitte April stellte der ehemalige Zweitligist einen Insolvenzantrag. Der Spielausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte daraufhin einen Abzug von neun Punkten gegen den FSV. Der wäre damit bereits abgestiegen. Doch in der vergangenen Woche legte der Verein überraschend Einspruch ein. Ausgang offen.

Sportlich läuft es jedoch genau so schlecht: Auch ohne den Punktabzug steht Frankfurt auf dem vorletzten Rang. Die sechs Zähler Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz sind kaum noch aufzuholen.

Nach dem 1:2 daheim gegen Schlusslicht FSV Mainz 05 II wütete Trainer Gino Lettieri: "Wir hatten vor dem Spiel besprochen, dass wir hier mit Volldampf rausgehen wollen. Aber ganz ehrlich: Wenn ich morgen in München in den Englischen Garten gehe, bei 18 Grad – dann sehe ich dort 20 Fußballspiele, bei denen sie den Rasen rauf- und runterlaufen. Und das, was heute hier gespielt worden ist, hat nichts mit Fußball zu tun. Hut ab vor unseren Fans, die noch hierher ins Frankfurter Volksbank Stadion kommen. Dafür muss ich mich wirklich bei ihnen entschuldigen."

VfR Aalen – Sonnabend, 13. Mai – Scholz-Arena

Eine ganz schwere Auswärtsaufgabe für den FCM. Der VfR Aalen hat zuletzt fünf Heimspiele hintereinander gewonnen. Am vergangenen Spieltag besiegte das Team des erfahrenen Trainers Peter Vollmann den Spitzenreiter Duisburg mit 2:1. "Wir sind eigentlich ein Aufstiegskandidat und feiern den Klassenerhalt – da stimmt irgendwas nicht", sagte Verteidiger Thorsten Schulz danach. Aber: "Die Punkte sind noch nicht weg. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück und stehen am Ende ganz oben."

Was Schulz meint: Auch dem VfR Aalen wurden vom DFB neun Punkte abgezogen. Der Verein hatte im Februar dieses Jahres einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Doch noch hofft Aalen. Das Bundesgericht des DFB wird sein Urteil über die Verwaltungsbeschwerde des VfR gegen die vorangegangene Entscheidung am Donnerstag verkünden. Das DFB-Präsidium hatte die Beschwerde bereits zurückgewiesen. "

Sollten Aalen die abgezogenen Punkte doch erhalten bleiben, stünde das Team auf dem dritten Platz – punktgleich mit dem FCM, aber mit dem besseren Torverhältnis. Bleibt es beim Abzug, ist dem VfR nach dem Sieg gegen Duisburg zumindest der Klassenerhalt schon nicht mehr zu nehmen.

Sportfreunde Lotte – Sonnabend, 20. Mai – MDCC-Arena

Es gibt da ein Versprechen. Nach dem Hinspiel zwischen Magdeburg und Lotte kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres hatte Ismail Atalan, der Trainer der Sportfreunde, gesagt: "Wenn der FCM am Saisonende auf Platz zwei steht und wir Achter sind, komme ich nach Magdeburg und gebe eine Runde aus. Versprochen!" Der 36 Jahre alte Erfolgstrainer mag den Magdeburger Weg: "Der FCM leistet mit Jens Härtel seit ein paar Jahren super Arbeit. Da braucht man nicht neidisch sein. Das ist ein Verein, der sich alles hart erarbeitet hat", hatte Atalan damals gesagt.

Inzwischen haben seine Sportfreunde aktuell acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Der Klassenerhalt ist eine Frage der Zeit. Die letzte Saisonpartie gegen den FCM wird für den Aufsteiger aller Voraussicht nach bedeutungslos sein. Doch bei aller Sympathie: Abschenken wird Lotte die Partie nicht. Am vergangenen Spieltag trotzte das Atalan-Team dem Aufstiegsaspiranten Osnabrück ein torloses Remis ab.

Der Magdeburger Rückstand auf Platz zwei beträgt zwei Zähler, Lotte steht drei Punkte hinter dem Achten. Immer noch möglich also, dass Ismail Atalan sein Versprechen nach dem letzten Saisonspiel einlösen muss.

Welche Rolle der HFC spielen könnte

Ironie des Schicksals: Ausgerechnet der Hallesche FC könnte am letzten Spieltag entscheidenden Einfluss auf den Aufstiegskampf des FCM nehmen. Die Rot-Weißen treten zum Saisonfinale bei Holstein Kiel, dem Tabellenzweiten, an. Und dieses eine Mal ist sicher: Die FCM-Anhänger werden dem HFC zumindest 90 Minuten lang die Daumen drücken.

Die Relegationsspiele zur zweiten Bundesliga finden am 26. und 30. Mai statt.

