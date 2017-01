Der erste Gedanke beim Stöbern im App-Store: Es gibt eine Sachsen-Anhalt-App? Okay. Wozu soll die gut sein? Erwarten den Nutzer der App etwa Bilder, Infos über Sehenswürdigkeiten, über das Lutherjahr oder andere Überraschungen?

Die App ist nur einige Megabyte groß, entsprechend schnell geladen und installiert. Der erste Start ist ernüchternd, denn die Oberfläche ist schmucklos. Kein einziges Bild findet sich in der App, stattdessen nur das Wappen des Landes und acht unscheinbare Buttons zur Navigation.

Unter dem ersten Punkt "Über Sachsen-Anhalt" finden sich Infos, wie sie auch auf Wikipedia stehen: Landeshauptstadt, Bevölkerungszahl, regierende Parteien, höchster Berg, längster Fluss. Informationsgewinn: null. In der früheren Version der App waren hier noch umfangreichere Infos angegeben, die aber laut Staatskanzlei wenig genutzt und deshalb durch die Stichpunktbeschreibung ersetzt wurden.

Der Menüpunkt "Landesregierung" listet die Kabinettsmitglieder auf und zeigt den Koalitionsvertrag. Warum ein User diese 146 Seiten auf dem Handy durcharbeiten sollte, bleibt schleierhaft. Immerhin ist es ein Informationsangebot an den Bürger, der sich hier auch für einen Newsletter anmelden kann.

Der Reiter "Neuigkeiten" bietet Pressemitteilungen und einen Plan, der die öffentlichen Termine der Minister enthält. Für den Smartphone-Screen ist die Seite leider nicht optimiert. Für einige Journalisten mag die Terminplanung der Minister des Landes von Interesse sein, doch wo liegt der Praxiswert für andere Nutzer der App? Laut Staatskanzlei wird dieser Bereich dennoch häufig genutzt. Auch die Stellenangebote in der App würden oft geklickt, heißt es.

Neu eingerichtet wurde der Menüpunkt "Flüchtlinge". Die Seite dahinter bietet einige Info-PDFs in verschiedenen Fremdsprachen, etwa "Erstinformationen für Flüchtlinge" und einen "Wegweiser für Neueingewanderte", sowie Hinweise zum Einbürgerungstest. Die Infomationen verlinken auf verschiedene Unterseiten – entsprechend kompliziert wird hier die Navigation.

Der Button "Bürgerservice" leitet den Nutzer auf das Formularportal des Landes weiter. Hier lassen sich Formulare zwar downloaden – aber nicht online ausfüllen und nicht zurück an die Behörden schicken. Solange der Gesetzgeber fordert, dass Anträge handschriftlich unterschrieben werden müssen, bleibt ein rein digitaler Schriftwechsel Zukunftsmusik.

Dabei wäre eine solche Funktion eine echte Lücke, welche die Sachsen-Anhalt-App schließen und damit so manchen Behördengang überflüssig machen könnte – vorausgesetzt, die Formulare würden für Handy-Eingaben optimiert. Bisher lassen sich die seitenlangen Anträge in der Praxis nur am Desktop-Computer komfortabel ausfüllen.