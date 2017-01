In fünf Landkreisen und Städten wurden so hohe Grippezahlen gemeldet wie noch nie. Im Altmarkkreis Salzwedel erwischte es 234 Menschen – mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Auch in Magdeburg, dem Jerichower Land, der Börde und dem Salzlandkreis gab es 2016 so viele Grippekranke wie noch nie. Eine Stadt fällt allerdings besonders auf, sagte Thomas Nawrath von der BARMER-Krankenkasse: