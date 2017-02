Zahlen aus dem Arztreport Fast zehn Prozent der Sachsen-Anhalter leiden unter Kopfschmerzen

In Sachsen-Anhalt waren im Jahr 2015 mehr als 210.000 Menschen wegen Kopfschmerzen in ärztlicher Behandlung. Das geht aus Zahlen des Arztreports vor, den die Barmer Krankenkasse jetzt vorgelegt hat. Die Zahl der von Kopfschmerzen Betroffenen in Sachsen-Anhalt liegt demnach über dem Bundesdurchschnitt.

Barmer-Sprecher Thomas Nawrath sagte dem MDR, in Sachsen-Anhalt seien fast zehn Prozent der Bevölkerung wegen Kopfschmerzen in ärztlicher Behandlung. In der Rangliste der Bundesländer bedeute das den dritten Rang hinter Berlin und Thüringen.

Viele Beschwerden bei jungen Erwachsenen

Besonders besorgniserregend ist Nawrath zufolge der Anstieg der Beschwerden bei den 18- bis 27-Jährigen. Fast 31.000 Menschen dieser Altersgruppe seien in dem Untersuchungszeitraum in ärztlicher Behandlung gewesen. "Diese Zahl ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich angestiegen", sagte Nawrath. Das stimme ihn nachdenklich.

Die meisten Beschwerden hat es demnach im Landkreis Börde, in Magdeburg, Halle und dem Landkreis Stendal gegeben. Seltener betroffen seien Menschen im Altmarkkreis Salzwedel, im Landkreis Wittenberg und in Dessau-Roßlau.

Vor allem junge Erwachsene sind dem Arztreport zufolge von Kopfschmerzen betroffen (Symbolbild). Bildrechte: Colourbox Die Zahlen machen die Barmer ratlos. Gründe für den Anstieg der Erkrankten nannte die Krankenkasse nicht. "Es ist auffällig, dass in strukturell ähnlichen Landkreisen in der Altmark große Unterschiede bei der Zahl der Betroffenen bestehen", erklärte der Sprecher. Gemeint sind der Altmarkkreis Salzwedel und der Landkreis Stendal. Während aus der Gegend rund um Salzwedel wenig Betroffene gemeldet werden, liegt der Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt auf einem der vorderen Plätze. "Wir finden dafür keine rationale Erklärung", sagte Nawrath.

Krankenkasse rät zu Prävention

Rund 2.000 junge Erwachsene haben laut Arztreport im Jahr 2015 Migränemittel verschrieben bekommen. Die Zahl sei alarmierend, hieß es weiter. Das Problem: Diese Medikamente verursachen mitunter starke Nebenwirkungen. Eine davon sind Kopfschmerzen.

Die Krankenkasse rät, Kopfschmerzen rechtzeitig vorzubeugen. Das könne beispielsweise mit einer entsprechenden App gelingen, die von der Barmer gefördert wird. Die App könne den Verlauf von Migräne und Spannungskopfschmerzen analysieren und somit eine Hilfe für den behandelnden Arzt darstellen.