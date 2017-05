Nach weltweitem Cyber-Angriff Rechner in Sachsen-Anhalt sind geschützt

Behörden und öffentliche Einrichtungen in Sachsen-Anhalt sind relativ gut gegen schädliche Computer-Software geschützt. Zu dieser Einschätzung kommen Software-Experten aus Magdeburg und der Datenschutzbeauftragte des Landes, Harald von Bose, angesichts des weltweiten Angriffes des so genannten WannaCry-Virus.

Dieser Virus hatte am vergangenen Freitag weltweit Hunderttausende Computer lahmgelegt. Der Geschäftsführer des unabhängigen Institutes AV-TEST, Andreas Marx, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ihm seien lediglich drei Unternehmen und Behörden in Sachsen-Anhalt bekannt, deren Computer durch WannaCry infiziert worden seien. Es habe aber keine Schäden gegeben. Allerdings habe der Angriff gezeigt, dass viele Computersysteme nicht ausreichend geschützt seien.

Drei grundlegende Tipps für mehr Datensicherheit: Andreas Marx, Geschäftsführer AV-Test aus Magdeburg: 1. Sicherheitskopien machen: Nutzer sollten Backups aller wichtigen Daten machen, damit man zur Not noch die Sicherheitskopie hat. Das beugt nicht nur einem Virenangriff vor, sondern auch Festplatten-Defekten oder ähnlichem. Ideal ist dafür eine externe Festplatte. 2. Regelmäßig Updates einspielen: Von Microsoft gibt es etwa alle zwei Wochen Updates, diese Aktualisierungen sollte man zügig installieren – unabhängig vom Betriebssystem. Gleiches gilt auch für andere Computer- oder Handy-Betriebssysteme. 3. Virenschutz einsetzen: Natürlich können die Programme nicht alle Viren zu 100 Prozent blockieren, aber wenn es zum Beispiel verhindert, dass Daten verschlüsselt werden, hat es sich schon gelohnt.

Von Bose zufolge ist die Landesregierung dabei, ein neues IT-Sicherheitsmanagement aufzulegen. Dadurch würden neue Leitlinien und gewisse Sicherheitsstrukturen geschaffen. So bekomme jede Behörde einen eigenen IT-Sicherheitsbeauftragten. Dieser sei dann beispielsweise für Virenscanner und Firewall verantwortlich, schule aber auch die Mitarbeiter.

Weltweit waren am Freitag zehntausende Computer von Unternehmen, Behörden und Verbrauchern durch den so genannten WannaCry-Virus lahmgelegt worden. Die IT-Sicherheitsfirma Avast entdeckte rund 75.000 betroffene Computer in 99 Ländern, mit einem Schwerpunkt auf Russland, der Ukraine und Taiwan.