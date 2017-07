Sachsen-Anhalt ist Stau-Spitzenreiter in Mitteldeutschland. Das hat der Automobilclub ADAC dem MDR mitgeteilt. Obwohl es in Sachsen-Anhalt die wenigsten Autobahnkilometer gibt, standen Autofahrer hierzulande demnach allein seit Beginn der Sommerferien statistisch gesehen 1.080 Stunden in Staus mit einer Gesamtlänge von rund 2.280 Kilometern.