Tierischer Jahresrückblick: Sachsen-Anhalts berühmteste Tiere

Die sieben Grottenolme in der Rübeländer Hermannshöhle sind die einzigen in Deutschland und die am weitesten nördlich lebenden ihrer Art überhaupt. Als Touristenattraktion wurden sie in den 30ern und 50ern in den Harz gebracht. Dort hoffte man 2016 auf Nachwuchs. Doch aus keinem der fünf Eier schlüpften Grottenolmbabys. Bildrechte: Ute Fricke, Tourismusbetrieb Oberharz am Brocken