Ein Jahr nach AfD-Demo Salzwedeler nach Angriff auf Journalisten verurteilt

Nach einem Pfefferspray-Angriff auf Medienvertreter hat das Amtsgericht Salzwedel einen 19-Jährigen verurteilt. Das berichtet eine MDR-Reporterin. Er bekam nach Jugendstrafrecht ein Jahr auf Bewährung, muss die Kosten des Verfahrens tragen und soll zudem 1.000 Euro an eine Jugendeinrichtung in Gardelegen zahlen. Außerdem soll es einen Täter-Opfer-Ausgleich geben, bei dem sich der Mann mit den geschädigten Menschen in Verbindung setzt und die Tat reflektiert. Die Richterin erklärt den das Urteil so: "Ihm war egal, was erlaubt ist und was nicht. Dass es für Geschädigte glimpflich ausging, war nur Glück."