Absage Finanzminister will nicht noch mehr Lehrer einstellen

An Sachsen-Anhalts Schulen fehlen jede Menge Lehrer. Die Landesregierung hat das Problem erkannt und will zusätzliches Personal einstellen. Das hat der Landtag vor einigen Wochen so beschlossen. Anfang der Woche hat sich eine Volksinitiative gegründet. Sie fordert das Land auf, deutlich mehr Lehrer an die Schulen zu holen als bisher vorgesehen. Doch Finanzminister André Schröder von der CDU hat den Wünschen eine Absage erteilt.