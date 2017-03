Grundschulen in Sachsen-Anhalt Unterrichtsausfall, enge Räume und wütende Eltern

Eltern der Grundschulen in Stendal und Wernigerode sind unzufrieden. In Stendal streiten sie mit dem Stadtrat um ein kleines Schulgebäude. In Wernigerode hingegeben gab es nicht genug gesunde Lehrer – der Unterricht fiel tagelang komplett aus. Der gemeinsame Vorwurf der Eltern: Es wird zu wenig investiert in den Schulen in Sachsen-Anhalt.