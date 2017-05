Bildung in Sachsen-Anhalt Volksinitiative gegen Lehrermangel gestartet

In Sachsen-Anhalt ist eine Volksinitiative für mehr pädagogisches Personal an den Schulen gestartet. Grund ist die "katastrophale personelle Ausstattung des Bildungsystems". Das hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mitgeteilt. Zur Stunde läuft eine Pressekonferenz, bei der Details zu Vorhaben und weiterem Ablauf vorgestellt werden.

Einer Ankündigung zufolge geht die Volksinitiative auf das Engagement mehrerer Organisationen zurück. Dazu gehörten der Grundschulverband, der Verband Sonderpädagogik, der Sportlehrerverband, der Landeselternrat, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Partei Die Linke, teilte die GEW mit.

Das ist eine Volksinitiative Eine Volksinitiative ist nach Angaben des Landtags die einfachste Form direkter Demokratie. Sie ermöglicht Bürgern, ein relevantes politisches Thema in den Landtag einzubringen.



In der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist festgelegt, dass Unterschriften von mindestens 30.000 Wahlberechtigten gesammelt werden müssen, ehe eine Volksinitiative eingebracht werden kann. Ist diese Zahl erreicht, muss der Landtag sich mit dem Thema befassen. Auch muss einem Vertreter der Initiative Rederecht im Landtag eingeräumt werden. Im aktuellen Fall wollen die Initiatoren vor der Plenarsitzung des Landtags am 4. Mai die ersten Unterschriften sammeln. Wenn keine 30.000 Stimmen zusammenkommen, kann der Petitionsausschuss sich mit dem Thema befassen – jedoch nur, wenn mehr als 4.000 Menschen für die Initiative stimmen. Volksinitiativen sind dabei mitunter lediglich Vorläufer eines Volksbegehrens, an dessen Ende eine Gesetzesabstimmung steht.



Die bis dato letzte Volksinitiative in Sachsen-Anhalt war 2013 eingebracht worden. Sie stand unter dem Titel "Kulturland Sachsen-Anhalt retten!" und hatte zum Ziel, Haushaltskürzungen in der Kulturlandschaft zu verhindern.

"Direkte Demokratie nur auf dem Papier"

In Sachsen-Anhalt hat es nach Auskunft des unabhängigen Vereins "Mehr Demokratie" seit 1992 drei Volksinitiativen und Anträge auf Volksbegehren gegeben. Sprecher Hans-Dieter Weber sagte MDR SACHSEN-ANHALT, direkte Demokratie gebe es in Sachsen-Anhalt bislang nur auf dem Papier. Weber spielte damit auf den bislang einzigen Volksentscheid in Sachsen-Anhalt an, der 2005 einberufen worden war. Damals hatte das Begehren unter dem Titel "Für kein kinder- und jugendfreundliches Sachsen-Anhalt" gestanden, war jedoch trotz klarer Abstimmungsmehrheit an einem zu geringen Zustimmungsquorum gescheitert. Als Quorum wird eine Mindestanzahl von Stimmen bezeichnet, die erreicht sein muss, damit eine Abstimmung gültig ist.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Quoren sind nach Meinung des Vereins "viel zu hoch". So müsse ein Volksbegehren in Sachsen-Anhalt bislang von mindestens neun Prozent aller Wahlberechtigten unterschrieben werden. Der Verein "Mehr Demokratie" wirbt dafür, den Satz auf fünf Prozent zu senken. Darauf hatte der Verein vor wenigen Monaten in einem Offenen Brief an die Abgeordneten des Landtags hingewiesen.

Keine Zeugnisse wegen Lehrermangel?

In Sachsen-Anhalt sind Meldungen über den personellen Notstand an Schulen nahezu an der Tagesordnung. So verlangte der Grundschulverband erst vergangene Woche, Lehrer zu entlasten. Der Verband hatte in diesem Zuge vorgeschlagen, Klassenkonferenzen und Halbjahreszeugnisse für Grundschüler abzuschaffen.

