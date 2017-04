Modellprojekt geplant Wie die Zahl der Wildunfälle sinken soll

Sachsen-Anhalt plant ein Modellprojekt gegen Wildunfälle. Nach Angaben des Innenministeriums sind an Bundesstraßen akustische Störsignale gegen Wild geplant. Außerdem sollen visuelle Störmarken aufgestellt werden. Dabei handele es sich um blaue Planken an den Fahrbahnpfosten. Blau kommt demnach im natürlichen Farbspektrum der Rehe nicht vor und würde sie deshalb stören.

Ein 20 Kilogramm schweres Reh besitzt bei einer Kollision mit Tempo 100 ein Aufschlaggewicht von fast einer halben Tonne. Bildrechte: dpa

Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT hatten ergeben, dass sich die Zahl der Wildunfälle in Sachsen-Anhalt in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht hat. Laut Innenministerium wurden 1995 auf Sachsen-Anhalts Straßen insgesamt gut 4.400 Wildunfälle gezählt. 2015 waren es mehr als 13.000. Weil die Gesamtzahl der Unfälle insgesamt zugleich drastisch zurückging, stieg der Anteil der Wildunfälle damit von 4,3 auf 17,5 Prozent.



Besonders häufig passieren Wildunfälle demnach im Altmarkkreis Salzwedel, in den Landkreisen Stendal, Börde, Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg sowie in der Landeshauptstadt Magdeburg. Dort führten sie im Jahr 2015 die Rangliste an. Im Landkreis Harz, im Burgenlandkreis, im Kreis Mansfeld-Südharz und im Saalekreis sind Zusammenstöße mit Wild die zweithäufigste Unfallursache. Landesweit waren Wildunfälle 2016 erstmals die Unfallursache Nummer eins.