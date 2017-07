Die Altmark hat sich in den vergangenen Monaten zum Storchenparadies entwickelt. In Engersen bei Kalbe kann man zum Beispiel bis zu zwanzig Störche sehen, die es sich auf den Dächern des Ortes gemütlich gemacht haben. Oder in der Umgebung Jagd auf Insekten und kleine Amphibien machen. Sie selbst müssen mit ihrer Größe von knapp einem Meter eigentlich keine Jäger in der Altmark fürchten.