Absicherung von Unfallstellen "Selbstschutz der Kameraden hat oberste Priorität"

Bei einem Einsatz auf der Autobahn 2 in Brandenburg sind am Dienstagmorgen zwei Feuerwehrleute getötet worden. Ein Lkw-Fahrer war in die Unfallstelle gefahren, an der die Männer gerade Hilfe leisteten. Das Einsatzfahrzeug stürzte um und begrub die Feuerwehrmänner unter sich. Die Fahnen in Brandenburg wurden auf halbmast gesetzt. Und auch in Sachsen-Anhalt ist die Anteilnahme groß. MDR SACHSEN-ANHALT hat bei Rettungskräften nachgefragt, wie sie sich bei Einsätzen auf der Autobahn absichern.

von Mario Köhne, MDR SACHSEN-ANHALT