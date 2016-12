Laut Schneegaß gibt es keine Erkenntnisse, dass sich in Sachsen-Anhalt Vorkommnisse wie in Köln oder Hamburg zutragen könnten. Dort kam es in der Silvesternacht 2015/ 2016 zu zahlreichen Diebstählen und sexuellen Übergriffen durch Flüchtlinge. Schneegaß sagte: "Wir sehen als Polizei keinen Anlass, wieso man die Öffentlichkeit meiden sollte." Außerdem gebe es an 17 als gefährdete Orte klassifizierten Stellen in Sachsen-Anhalt Videoüberwachung. Dazu zählen der Hasselbachplatz in Magdeburg und der Marktplatz in Halle.