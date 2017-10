Sie sollen etwa 1,5 mal 3 Meter groß sein: professionelle Sichtschutzplanen, die die Feuerwehr bei Unfällen aufspannen kann, um neugierige Blicke fernzuhalten. Denn nicht selten fahren Gaffer langsamer als nötig an Unfallstellen vorbei oder filmen sogar Wracks und Verletzte mit ihren Smartphones. Mithilfe der neuen Schichtschutz-Barrieren könnte das verhindert werden – sodass die Retter ungestört arbeiten und der Verkehr ruhiger an Unfallstellen vorüberfließen kann.

Nicht alle Feuerwehren im Land bekommen die Planen. Zuerst gehe es um eine Grundausstattung für die Vereine, die über Technik zur Rettung von eingeklemmten Unfallopfern verfügten, sagte der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Kai-Uwe Lohse. Lohse geht davon aus, dass der "erste Schwung" der neuen Ausrüstung noch in diesem Jahr an die ersten Feuerwehren im Land verteilt werden kann. Er rechne mit einem Bedarf von etwa 500 Sichtschutzbarrieren. Zu den Anschaffungskosten liefen derzeit Gespräche mit dem zuständigen Innenministerium.

Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) unterstützt die geplante Anschaffung: Sobald dem Ministerium ein förderfähiger Antrag vom Landesfeuerwehrverband vorliege, werde man Mittel aus dem Haushaltsbudget bereitstellen, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Stahlknecht übte harsche Kritik an Unfall-Gaffern: "Ich habe kein Verständnis für Menschen, die in solchen Situationen filmen oder fotografieren", sagte er. Das sei eine "menschliche Sauerei". Feuerwehrmann Lohse merkt an, die Retter hätten bei ihrer Arbeit häufig mit Menschen zu tun, die nahe der Unfallstelle anhalten, gucken oder sogar fotografieren und filmen.

In Nordrhein-Westfalen wurden die Aufstell-Wände schon 2015 eingeführt. Auch in Bayern wurden im Rahmen eines Pilotprojektes erste Sichtschutz-Wände angeschafft. Auch in Brandenburg werden derzeit Sichtschutzwände gegen Gaffer auf Autobahnen eingeführt. In Sachsen-Anhalt muss die Feuerwehr bisher hingegen oft improvisieren – etwa in Kameraden Decken hochhielten, schildert der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Kai-Uwe Lohse.