Der kalt-nasse Sommer mit all seinen Wetterkapriolen 2017 bringt in einer ersten Betrachtung eine durchmischte Bilanz für Freizeit- und Badeangebote mit sich. Für viele Betreiber von Bädern, aber auch von Campingplätzen gab es Einbußen bei den Besucherzahlen. Der Campingverband Sachsen-Anhalt legt noch Hoffnung auf einen goldenen Herbst, am Freitag ist meteorologischer Herbstanfang. Fallende Zahlen trafen hier unterdessen nicht alle.

Es gebe Einbußen, aber nicht flächendeckend, sagte Verbandspräsident Peter Ahrens in Magdeburg. Betreiber mit wetterunabhängigen Angeboten hätten da eine gute Ausgangsposition. Wenn gute Betreuung und Personal für die Camper stimme, kämen auch bei Regen noch Gäste. Besonders aber trifft das launische Wetter die Freibäder und Badeseen.

Wechsel- und Unwetter

Beispiel Ferienzentrum Löderburger See bei Staßfurt: Geschäftsführer Michael Schnock sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir messen uns immer an den Besuchern, die uns hier als Tagesgäste zum Baden besuchen. In diesem Jahr werden wir weit unter dem Durchschnitt liegen, mit circa 20.000." Der langfristige Durchschnitt liegt bei mehr als doppelt so vielen Badenden pro Saison.

Rechnet beim Saisonabschluss mit einer der schlechtesten Bilanzen seit Eröffnung 2006: Michael Schnock. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es habe einfach eine längere Schönwetterperiode gefehlt, sagt Schnock, der im Ferienzentrum auch einen Campingplatz betreibt. Im Winter hat er noch investiert: 5.000 Euro in ein neues Beachvolleyballfeld und 150.000 Euro in ein Piratendorf mit zehn Blockbohlenhäusern und je sechs Schlafplätzen. Das zumindest sei gut angenommen worden und seit Eröffnung im Mai bis Ende August ausgebucht. Auch Dauercamper hätten sich nicht abschrecken lassen. Das Ferienzentrum steht exemplarisch für die Situation.



Auch die Unwetter, die im Sommer über das Land hinwegzogen, trugen ihren Anteil an einer durchwachsenen Saison bei. Schwer war es dabei im Harz, wo es entlang der Holtemme auch zu Überschwemmungen gekommen war. Abgerutschte oder unterspülte Wege mussten zudem geschlossen werden. Noch immer dauern die Aufräumarbeiten teils an. Der Nationalpark Harz hat nach eigenen Angaben Schäden in Millionenhöhe.

Ausbleibende Besucher im Freibad

Bei den Freibädern hatten so einige Betreiber noch gehofft, mit dem August noch Einbrüche bei den Zahlen wettzumachen. Denn schon Ende Juli zeichnete sich bei den Bädern ab, dass die Bilanzen schlecht ausfallen würden. "Die Saison lief fatal", sagte zum Beispiel Mathias Nobel, Betreiber der Bäder- und Eventmanagement GmbH in Halle. Im Familien- und Naturbad Pappelgrund am Stadtrand, aber auch im Volksbad Angersdorfer Teiche seien bis zu 50 Prozent weniger Besucher gekommen.

Das Heidebad – Nobel hatte hier wegen der verheißungsvoll hohen Temperaturen Ende April sogar vorzeitig eröffnet – habe zwar seine Besucher gehabt, allerdings hätten viele nicht ins kühle Nass gewollt.

Städtetourismus und Angebote am Wasser

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Trotzdem sind die Touristenzahlen insgesamt nicht eingebrochen – das zumindest sagen die Zahlen im Vergleich 1. Halbjahr 2016 und 2017. Das ist dem Städtetourismus zuzuschreiben, denn dort ist das Wetter nicht so ein entscheidender Faktor. Besonders das Reformationsjubiläum zog mehr Touristen nach Sachsen-Anhalt. Wenn auch nicht so viele wie erhofft, so konnte doch insgesamt ein Plus von sieben Prozent verbucht werden. Mehr als 1,5 Millionen Gäste kamen.



Zudem hatte das durchwachsene Wetter Vorteile für Anbieter von Freizeitangeboten am Wasser. Boris Fulda zum Beispiel profitierte mit einem Bootsverleih in Bernburg. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wenn es zu warm ist, werden die Leute abgeschreckt, auch ins Boot zu steigen, so dass wir genau die richtigen Temperaturen hatten."

