Zahlreiche Bühnen in Sachsen-Anhalt begeistern auch in diesem Sommer ihr Publikum. Sie machen keine Pause, sondern wollen mit neuen Inszenierungen Besucher anlocken. So etwa das Theater Halle. Es führt im Hof des neuen Theaters die Stücke "Piraten! Ein Liederabend" sowie "Wickie und die starken Männer" auf. Während der Theaterferien wird der Hof mit dem "CultourSommer" bespielt. Pressesprecherin Franziska Blech sagte: "Das Publikum freut sich sehr über alles, was Open-Air ist." Einige Vorstellungen des Kinderstückes "Wickie" seien bereits ausverkauft.

Das Theater der Altmark in Stendal führen Schauspieler und Bürger gemeinsam das Musical "Ritter Roland" auf dem Marktplatz auf. Moliéres Stück "Der eingebildete Kranke" spielt das Ensemble im Gerberhof und in der Klosterruine Arendsee.

"Der Gerberhof erinnert schon fast an eine Shakespeare-Bühne", schwärmte Sprecherin Aud Merkel. Die Theater seien wichtig für die Region. Es kämen sowohl Touristen als auch Altmärker.



"Manche buchen schon früh und kommen dann mit Regensachen und Picknick ausgestattet zum Theater", so Merkel. Denn nur, wenn es gar nicht anders gehe, werde ein Stück ab- oder unterbrochen. Mit dem Reiz des Open-Airs gehe eben auch immer der Blick in den Himmel einher.

Magdeburger Domplatz wird zur Freiluftkulisse

Beim Open-Air des Theaters Magdeburg auf dem Domplatz wird über beinahe einen Monat die "West Side Story" von Leonard Bernstein aufgeführt. Theatersprecherin Elisabeth Breitenstein sagte, dass nur bei Gewitter und starkem Wind eine Vorstellung abgesagt oder unterbrochen werde. Jährlich kämen Tausende Besucher zum Open-Air auf den Domplatz. "Viele kommen von außerhalb und lernen so die Stadt und auch das Theater Magdeburg kennen." Die Open-Air-Besucher sind laut Breitenstein wichtig für die Jahres-Auslastung des Theaters in der Landeshauptstadt.

Im Harzer Bergtheater steht dieses Jahr das Familienmusical "Aladin und die Wunderlampe" auf dem Programm. Wie Intendant Ronny Große sagte, liegt die Kunst bei der Programmzusammenstellung darin, den Nerv des Publikums zu treffen. Wegen leichten Regens sei im Bergtheater noch keine Aufführung ausgefallen. Abgesagt werde ein Stück erst, wenn bei Hagel oder Gewitter Gefahr im Verzug sei. "Denn teilweise kommen Touristen aus der Ferne extra wegen einer bestimmten Veranstaltung zu uns."

Shakespeare mobil

Spaß gibt es auch auf kleinster Bühne. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Manuela Georgiew vom Anhaltischen Theater in Dessau ist sich sicher: "Das Publikum hat auch im Sommer große Lust auf Theater und Konzerte." Auf der Insel Stein in Wörlitz spielt das Theater an fünf Terminen "Mirandolina", außerdem bringt es "Shakespeares sämtliche Werke ( leicht gekürzt ) als mobile Produktion an unterschiedlichen Orten der Region zur Aufführung. Einige Termine seien schon ausverkauft. Auch die Garten-, See- und Schloss-Konzerte in Dessau seien beim Publikum beliebt.

Das Nordharzer Städtebundtheater bringt den ganzen Sommer über Konzerte, Theater und Operetten auf unterschiedliche Bühnen in der Region. Sprecher Sebastian Clar sagte: "Unsere Theaterpause machen wir zwei Wochen im Winter." Das Sommerprogramm sei für das Theater sehr wichtig, da viele unterschiedliche Besucher an verschiedenen Orten die Produktionen besuchten. Das sei eine wichtige Einnahmequelle für das Städtebundtheater.

