Sozialbetrug rumänischer Familien in Sachsen-Anhalt ist nach Ansicht der Arbeitsagentur kein flächendeckendes Problem. Der Chef der Regionalagentur in Halle, Kay Senius, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, rumänische Staatsangehörige seien vor allem in der Pflege beschäftigt und gingen ganz normal ihrer Arbeit nach. Demnach wächst die Zahl der regulären Beschäftigungen. Rumänische Familien seien gegenwärtig die zweitgrößte Gruppe osteuropäischer Zuwanderer in Sachsen-Anhalt.

Festzustellen sei aber auch, dass sich die Zahl der Hartz-IV-Empfänger mit rumänischem Pass in Sachsen-Anhalt stark erhöht habe, so Senius weiter. Das alles passiere vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Hartz-IV-Empfänger allgemein gesunken sei.

Um möglichen Fällen von Sozialbetrug nachzugehen, hielten die Arbeitsagenturen engen Kontakt zu Melde- und Ordnungsbehörden und glichen ihre Daten auch mit anderen Sozialleistungsträgern ab.

Verdachtsfälle werden geprüft

Nach Einschätzung von Arbeitsagentur-Chef Senius gibt es nicht überall im Land Fälle von Sozialbetrug durch Rumänen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auffällig sei zum Beispiel, wenn alle an einer Adresse gemeldeten Personen bei ein- und demselben Arbeitgeber beschäftigt seien oder Gehälter angeblich bar ausgezahlt würden. In diesen Fällen würden die Informationen an die Jobcenter übergeben, um sie näher zu prüfen, unter anderem mit Vor-Ort-Besuchen. Erhärte sich ein Verdacht, gehe der Fall an die Staatsanwaltschaft.



Schwerpunkte in Sachen Sozialbetrug sind Senius zufolge die Städte Halle und Magdeburg sowie das Jerichower Land. Die Zahl der Fälle in Sachsen-Anhalt bewege sich insgesamt im "niedrigen dreistelligen Bereich".

Trümper will Konsequenzen

Um Sozialbetrug zu verhindern, fordert Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) eine Verschärfung des Gesetzes zur Freizügigkeit – also das Recht, den Wohn- und Aufenthaltsort frei zu wählen. Trümper sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Verordnung, dass auch geringfügig beschäftigte EU-Zuzügler Anspruch auf Sozialleistungen haben, müsse geändert werden. Mit der Verordnung sei dem Missbrauch "Tür und Tor geöffnet". Das könne dem Steuerzahler nicht zugemutet werden.

In Magdeburg hatten zuletzt Vorfälle mit rumänischen Staatsbürgern im Stadtteil Neue Neustadt für Aufsehen gesorgt. Nach Worten Trümpers kaufen in der Regel griechische Staatsbürger dort unsanierte Wohnhäuser preiswert auf. "Dann werden Schritt für Schritt Rumänen eingemietet." Dass Bewohner in dem Stadtteil tatsächlich in einen Betrug verwickelt seien, müsse aber erst bewiesen werden. Deshalb werde weiter recherchiert. Sollten sich Fälle bestätigen, würden die Betroffenen ihren Freizügigkeitsstatus und damit auch den Anspruch auf Sozialleistungen verlieren.

Verdachtsfälle wegen möglichen Sozialbetrugs gibt es auch in der Einheitsgemeinde Elbe-Parey im Jerichower Land. Nach MDR-Informationen soll dort inzwischen aber fast die Hälfte von ehemals 300 rumänischen Anwohnern verschwunden sein. Ihnen war zuvor mitgeteilt worden, dass sie sich wegen möglicher Unregelmäßigkeiten beim Landratsamt in Burg melden sollten.

Gesetz soll Sozialbetrug verhindern

Wer aus einem anderen EU-Land nach Deutschland kommt und nicht arbeitet, bekommt fünf Jahre lang keine Sozialhilfe. Diese Gesetzesänderung hatten Bundestag und Bundesrat Ende 2016 beschlossen. Die Regel soll verhindern, dass Menschen nur wegen der höheren Sozialgelder nach Deutschland kommen.

Nach Angaben der Arbeitsagentur haben in Sachsen-Anhalt im März rund 400 Rumänen ihren Verdienst mit Hartz IV aufgestockt.

