Nachwuchssportler Sachsen-Anhalts Das lächelnde Karate Kid

Kurz vor ihrem sechsten Geburtstag begann Franziska Witte, die nebenbei noch Flöte spielt und eine gute Schülerin ist, mit dem Sport. Gunter Mohs, selbst Träger des schwarzen Gürtels, seit 26 Jahren Karateka, fast genauso lange Trainer, erkannte ihr Potenzial sofort. "So etwas habe ich selten erlebt", sagt er über Franziska Witte. "Da habe ich gleich erkannt, was sie drauf hat, was die koordinativen Fähigkeiten und die Aufmerksamkeit angeht. Auch die Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum aufmerksam zu sein, besitzt sie, was bei den Kindern heutzutage ja eher unüblich ist."

So sehr sie zuvor auch hin und her gewuselt war: Als ihre Prüfung beginnt, ist Franziska Witte fokussiert. Sie führt die geforderten Techniken konzentriert aus – und das mit einer Präzision und Energie, die beeindruckt. Dass dieses kleine, niedliche Mädchen mit der Brille so kräftig zuschlagen und zutreten kann, überrascht. Eben stand sie da noch brav lächelnd im pinken T-Shirt, nun tönt ihr martialischer Kampfschrei immer wieder durch die Sporthalle.

Jens Witte sitzt auf einer Bank am Rand und fiebert mit. Immer, wenn Dojo-Leiter Mohs eine Technik fordert, ahmt er sie im Ansatz nach. Denn auch der Vater der jungen Vizeweltmeisterin probiert sich mittlerweile als Karateka. "Wir Eltern haben den Kindern immer zugeschaut, da meinten wir dann, dass wir das doch eigentlich auch können müssten, was sie da machen", erinnert er sich. Also warfen sich auch die Eltern in den Anzug. Jens Witte blieb dabei. Heute trainiert er zeitgleich mit seiner Tochter bei den Fortgeschrittenen, aber "etwas am Rand, so gut bin ich noch nicht", sagt er mit einem Lächeln im Gesicht. Ohnehin geht es ihm anstatt eigener Erfolge vielmehr darum, "zu verstehen, was Franzi da eigentlich macht". Und: "Dass es beim Karate immer wieder neue Herausforderung gibt, gefällt uns beiden."

Wie die Tochter, so der Vater: Die Vizeweltmeisterin gibt Unterricht. Bildrechte: George/MDR Die dreimonatige Vorbereitung auf die am Ende sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft war so eine Herausforderung. Fast täglich stand Training auf dem Programm. Normalerweise trainiert Franziska Witte zwei- bis dreimal pro Woche. "Da hatte ich schon meine Bedenken, weil ich bisher nur ältere Sportler auf solche internationalen Wettkämpfe vorbereitet hatte", gibt Gunter Mohs zu. Aber: "Franzi hat das super durchgezogen." Auch wenn der amtierenden Landesmeisterin und Deutschen Meisterin wenig Zeit für Freizeit blieb. "Da bin ich abends immer ins Bett gefallen", sagt sie. "Ich habe ja so schon wenig Zeit zum Spielen, da hatte ich dann noch weniger." Aber ihr Trainer merkt an: "Ich ja auch nicht!" Der Papa fügt hinzu: "Und ich musste dich zum Training fahren!" Das Trio lacht.

Denn auch, wenn die Monate des Trainings für solch ein Leistungssport-Turnier "immer auch ein Stück weit Schinderei für alle sind", wie Gunter Mohs weiß, steht der Spaß für Franziska Witte im Vordergrund. So wird es auch in diesem Sommer sein, wenn sie sich auf die Europameisterschaft im September vorbereitet. "Da will ich dabei sein", sagt sie. Und ihr Papa nickt: "Solange es ihr Spaß macht und sie dabei glücklich ist, unterstützen wir sie, wo wir nur können." Franziska Witte lächelt, als sie das Parkett nach bestandener Prüfung verlässt.