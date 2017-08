HFC in der Krise Alles oder nichts

Ungewohnt leise analysierte Trainer Rico Schmitt nach der HFC-Niederlage gegen Unterhaching das Spiel. Obwohl das Mikrofon vor ihm eingeschaltet war, hatten die Anwesenden der Pressekonferenz einige Mühe, ihn zu verstehen. Er sprach von großer Enttäuschung, insbesondere in der ersten Halbzeit, von fehlender Struktur und fahrigem Spielaufbau. Und davon, dass seine Mannschaft in Halbzeit zwei "alles oder nichts" gespielt habe, dafür aber nicht belohnt wurde.

Ein Motto, das auch für sein eigenes Schicksal passt, denn bei einer weiteren Niederlage in Karlsruhe am kommenden Wochenende könnte das Kapitel Schmitt beim HFC beendet sein. Der Trainer wollte auch gar nicht verhehlen, dass der Verein in einer sehr kritischen Situation steckt. Dafür gibt es mehrere Gründe:

1. Viele Verletzte

Royal-Dominique Fennell (am Boden) musste früh verletzt ausgewechselt werden. Bildrechte: IMAGO Mit Klaus Gjasula, Fabian Franke und Benjamin Pintol fehlen wichtige Führungsspieler, die das HFC-Spiel im vergangenen Jahr geprägt haben. Auf Niklas Landgraf und Vincent Stenzel konnte der HFC quasi noch gar nicht zurückgreifen. Und gegen Unterhaching mussten auch noch Ersatzkapitän Nick Fennell und der für ihn eingewechselte Tobias Müller verletzt vom Feld. Auch Marvin Ajani plagte sich mit Beschwerden durch das Spiel. Ob, und wie lange die drei ausfallen, lässt sich noch nicht absehen. Für den kleinen HFC-Kader sind diese Ausfälle nicht zu kompensieren und das Fehlen der Leistungsträger merkt man deutlich in der Abstimmung und im Aufbauspiel.

2. Katastrophale Abwehrfehler

Für die Verletzungen kann keiner so richtig etwas, für die Vielzahl der Gegentore schon. Natürlich schlägt sich die fehlende Abstimmung durch ständige Wechsel in der Verteidigung nieder. Doch in den vergangenen Wochen waren es vor allem krasse Aussetzer, die das HFC-Team wieder und wieder ins Hintertreffen brachten. Die Tore fielen fast alle nach Kontern – eingeleitet duch kapitale Fehler im Aufbauspiel – oder durch Standards. Gegen Unterhaching war es genauso: Die Bayern gingen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Sascha Bigalke in Führung, verursacht durch ein Foul kurz vor der Strafraumgrenze. Das 2:0 der Hachinger fiel nach einem Konter und kam einer Demütigung der HFC-Abwehr gleich. Viel zu leicht ließ sie sich ausspielen.