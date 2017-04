Jens Härtel sah enttäuscht aus. Wieder einmal. Zum dritten Mal in Folge. "Das ist leider wieder unsere Geschichte", sagte der Trainer des 1. FC Magdeburg am Sonnabend nach dem 1:1 gegen den FC Hansa Rostock mit gesenktem Blick. Denn was da gerade im Ostseestadion geschehen war, gepaart mit den Ereignissen der vergangenen Wochen, erinnerte den 47 Jahre alten Fußballlehrer doch sehr an den US-Komödien-Klassiker: "Und täglich grüßt das Murmeltier." Nur, dass ihm ganz und gar nicht zum Lachen zumute war.

Wie bereits in den vorangegangen zwei Partien erzielte Magdeburg auch gegen Hansa das erste Tor des Spiels. Doch wieder war das zu wenig, um einen Sieg zu landen. Das frustrierte Spieler und Trainerteam, weil der FCM nah dran war am im engen Aufstiegskampf so wichtigen Dreier. Die Blaupause der vergangenen Begegnungen beschrieb Härtel also so: "Wir gehen in Führung, investieren viel, aber geben die Punkte am Ende doch aus der Hand."

So war es gegen Chemnitz. So war es gegen Regensburg. Und jetzt auch gegen Rostock. Sieht nach einem Trend aus. Könnten aber auch unglücklich aneinandergereihte Einzelfälle sein. Hat der FCM tatsächlich ein Führungsproblem? Eine Analyse.

Das 1:1 gegen Chemnitz

Dauer der Führung: 19 Minuten

Später Ausgleich: Schon in Chemnitz konnte der FCM eine 1:0-Führung nicht über die Zeit bringen. Bildrechte: IMAGO Kapitän Marius Sowislo traf nach 69. Minuten zur Führung. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit köpfte Berkay Dabanli für Chemnitz zum Ausgleich ein. Ein spätes Gegentor für den FCM. Bei der Ecke, die zum 1:1 führte, stimmte die Zuordnung nicht. Die ganze Geschichte war aber auch: Stürmer Daniel Frahn hatte wenige Minuten vor Magdeburgs Tor bereits den Führungstreffer für Chemnitz erzielt. Der war regulär, wurde ob einer vermeintlichen Abseitsstellung jedoch nicht gegeben.



Fazit: Blau-Weiß hatte Glück, nicht in Rückstand zu geraten – und offenbarte dann trotz Führung arge Konzentrationsschwächen in der Schlussphase. Der FCM zog aus dem ersten Tor des Spiels keine Sicherheit.

Das 1:2 gegen Jahn Regensburg

Dauer der Führung: zwei Minuten

Die Führung durch Abwehrmann Steffen Puttkammer (62.) währte nicht lang. Nur zwei Minuten später glich Regensburg durch Benedikt Saller (64.) aus. Kurz darauf erneut ein Vorzeigeabschluss von Erik Thommy (71.) und der FCM kassierte seine erste Pleite nach zuvor sechs ungeschlagenen Partien. Trotz viertelstündiger Überzahl.

Fazit: Der FCM verpasste es, nach dem Führungstor zunächst Ruhe ins Spiel zu bringen. Am Ende mangelte es an Cleverness, um das Überzahlspiel zu nutzen. Der FCM muss abgezockter werden.

Das 1:1 gegen Hansa Rostock

Dauer der Führung: zehn Minuten

Wieder fühlte sich ein Unentschieden wie eine Niederlage an. Nach schöner Kombination über Tarek Chahed und Marius Sowislo landete das Spielgerät vor den Füßen von Christian Beck, der gewohnt gekonnt einsetzte (67.). Der FCM durfte sich bei Torhüter Leopold Zingerle bedanken, zu diesem Zeitpunkt nicht bereits zurückzuliegen. Der Keeper parierte mehrfach glänzend. Und auch deshalb "hatte ich diesmal ein gutes Gefühl, dass wir die Führung verteidigen", meinte Tobias Schwede später. "Dass es aufgrund so einer Entscheidung dann wieder nicht gereicht hat, ist verdammt ärgerlich." Der Jubel war nur von kurzer Dauer: Zehn Minuten, nachdem Christian Beck den FCM in Führung gebracht hatte, glich Hansa Rostock per Handelfmeter aus. Bildrechte: IMAGO

Zehn Minuten nach dem Führungstor entschied Bundesligaschiedsrichter Wolfgang Stark auf Handspiel von Schwede im Strafraum und zeigte dem Mittelfeldmann zudem Rot. Eine äußerst umstrittene Entscheidung, hatte Schwede den Ball doch vor allem mit der Brust abgeblockt. Stephan Andrist, der beste Rostocker auf dem Platz, traf für Hansa vom Punkt zum Endstand.

Fazit: Der FCM wackelte nach dem Führungstor – wie bereits im ersten Spielabschnitt – defensiv gewaltig. Der Szene, die zum Elfmeter führte, ging ein Fehlpass im Mittelfeld voraus. Rostocks Trainer Christian Brand meinte sogar: "Ich kann mich an kein anderes Spiel in dieser Saison erinnern, in dem Magdeburg so viele Möglichkeiten zugelassen hat." Das Remis war in seiner Entstehung für den FCM bitter, am Ende jedoch leistungsgerecht.

Ausblick

"Das ist leider wieder unsere Geschichte": FCM-Trainer Jens Härtel war unzufrieden nach dem 1:1 in Rostock. Bildrechte: IMAGO "Es geht jetzt Schlag auf Schlag", meinte Torjäger Christian Beck. Am Mittwoch spielt der FCM bereits im Halbfinale des Landespokals beim Halleschen FC, am Sonnabend gastiert Sonnenhof-Großaspach zum Drittliga-Duell in der MDCC-Arena. "Es ist bitter, dass wir die Führungen zuletzt immer wieder aus der Hand gegeben haben", sagte Beck und forderte: "Das müssen wir jetzt schnellstmöglich aufarbeiten und abstellen."

Wichtig dabei: nicht mehr lamentieren, sondern abhaken. "Wir könnten jetzt rumheulen, das hilft aber nicht", sagte Nils Butzen. Der Abwehrmann war der Erste, der seine auf dem Boden hockenden Mitspieler nach Schlusspfiff wieder nach oben zog, von einem zum anderen rannte. Denn: "Wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, dass wir noch fünf Ligaspiele haben. Die können wir alle gewinnen. Es gibt keinen Grund aufzugeben. Wir müssen weitermachen."

Und aus dem zuletzt mangelhaften Umgang mit Führungen die richtigen Lehren ziehen.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 15.04.2017 | 19:00 Uhr

MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 16.04.2017 | 09:20 Uhr