In der 3. Minute wollte Innenverteidiger Richard Weil einen langen Ball per Kopf zu Torwart Leopold Zingerle klären. Der stand aber direkt neben ihm und so trudelte der Ball fast ins leere Tor. Schon gegen Zwickau kassierte der FCM ein kurioses Gegentor nach einem Zingerle-Ausflug. Seitdem halten Mitspieler und Zuschauer regelmäßig die Luft an, wenn der 22-Jährige das Torwartspiel mal wieder sehr offensiv interpretiert. Verteidiger Weil äußerte im Anschluss an die Aktion jedenfalls deutlich sein Missfallen und auch Trainer Jens Härtel ermahnte seinen Torwart in der Halbzeit, etwas vorsichtiger zu agieren.