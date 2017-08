Nach dem Fehlstart Das sind die Baustellen des HFC

Die Chance war da. Mit dem verrückten 4:4 zum Auftakt gegen den SC Paderborn samt rekordverdächtiger Aufholjagd hatte sich der Hallesche FC die Möglichkeit erarbeitet, seine Zuschauer mitzureißen. Doch nach zwei Pleiten in Folge – ein 1:2 in Aalen und am Dienstagabend daheim ein 0:2 gegen Jena – ist der Klub von Euphorie weit entfernt. Frust macht sich breit. Die Rot-Weißen haben mit nur einem Zähler aus drei Partien einen Fehlstart in die neue Spielzeit hingelegt. "Schwacher Start, ganz klar", bilanzierte auch Cheftrainer Rico Schmitt. "Das haben wir uns alle anders vorgestellt."

MDR SACHSEN-ANHALT erklärt, was nun besser werden muss. Das sind die Baustellen des HFC:

1) Die Balance

Schmitt und seine Mannen ahnten es bereits nach dem 4:4 gegen Paderborn. Obwohl die Euphorie bei vielen groß war, der HFC ein 1:4 noch aufgeholt hatte, mahnte Offensivmann Benjamin Pintol beispielsweise: "Wir müssen eine bessere Balance zwischen Angriff und Abwehr finden, sonst werden wir Probleme bekommen." Bislang gelang das nicht und der HFC bekam Probleme. Beim 1:2 in Aalen ließen sich die Gäste zweimal stümperhaft auskontern. Alle wollten angreifen, niemand wollte – oder konnte – nach dem Ballverlust verteidigen.

Gegen Jena stellte Coach Schmitt seinem Zugang Hendrik Starostzik in der Innenverteidigung erstmals Max Barnofsky an die Seite. In den zwei Partien zuvor hatte es immer wieder offensichtliche Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Starostzik und Stefan Kleineheismann gegeben. Kleineheismann fiel diesmal mit Rückenproblem aus. Wieder setzte es zwei Gegentore.

"Ich kann es mir nicht wirklich erklären", meinte Barnofsky nach der Jena-Pleite bei HFC-TV. "Wir haben in der Vorbereitung gut gearbeitet, aber kommen irgendwie nicht richtig in Tritt." Sein Ausblick: "Mehr als weitermachen können wir nicht. Das gute an englischen Wochen ist, man hat Zeit, sich zu verbessern. Jetzt müssen wir es am Sonntag besser machen." Dann gastiert der Hallesche FC beim VfL Osnabrück und steht bereits gehörig unter Druck. HFC-Trainer Rico Schmitt steht mit seiner Mannschaft früh in der Saison unter Erfolgsdruck. Bildrechte: IMAGO/VIADATA

2) Die Psyche

Für den HFC gab es gegen Jena mehrere Nackenschläge. Nicht nur die Niederlage schmerzte. Sondern auch der Verlust von Braydon Manu. Der Shootingstar kassierte nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. Der HFC muss drei Partien lang ohne ihn auskommen. Solange wurde Manu vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) gesperrt. "Solche Undiszipliniertheiten haben uns schon in der vergangenen Saison einige Punkte gekostet",sagte Rico Schmitt. "Braydon muss aus dieser Situation lernen. In den ersten Wochen hat er ansonsten ja einen richtig guten Eindruck hinterlassen."

Gegen Jena hinterließ kaum jemand aus dem HFC-Team einen guten Eindruck. Als "fahrig und nervös" beschrieb der Trainer den Auftritt seiner "Jungs". Die Mannschaft wirkte unsicher, sie agierte ohne Selbtsbewusstsein. "Wir sind noch nicht eingespielt, die Rädchen müssen noch ineinander greifen", sagte Schmitt, der auch ein Kopfproblem ausgemacht hat: "Wir dürfen uns nicht damit beschäftigen, warum wir in der ersten Minute nicht in Führung gegangen sind, warum wir den Freistoß nicht bekommen haben. Wir müssen bei uns bleiben. Jeder einzelne Spieler." Was Schmitt Hoffnung macht: "Ich setze auf den Charakter dieser Mannschaft – und der ist gut." Seine Forderung: "Die Jungs müssen endlich mal ihr Belohnungssystem einschalten und gierig werden."

Geschockt waren die HFC-Kicker am Dienstagabend von der Verletzung von Torhüter Oliver Schnitzler. Der 21-Jährige war beim zweiten Gegentreffer böse mit Gegenspieler Davud Tuma zusammengesprallt und bewusstlos geworden. Mehrere Minuten wurde der Keeper, bei dem ein kurzzeitiger Atemstillstand festgestellt worden war, auf dem Rasen behandelt. Im Krankenhaus wurde Schnitzler, der ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt, behandelt.

Am Tag nach der zweiten Saisonpleite gab er per Videobotschaft leichte Entwarnung: "Ich habe noch sehr starke Kopfschmerzen, weiß von gestern, dass ich eingelaufen bin und, dass ich dann in der Kabine wieder aufgewacht bin. Sonst weiß ich nichts mehr. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft bald wieder helfen und auf dem Platz stehen kann." Wie lange Schnitzler ausfällt, ist noch ungewiss. Schädel-Hirn-Trauma: HFC-Keeper Oliver Schnitzler musste nach einem Zusammenprall gegen Jena vom Platz getragen werden. Am Mittwoch gab er leichte Entwarnung. Bildrechte: IMAGO

3) Die Fans

Die Anhänger waren unzufrieden mit dem Auftritt ihres Teams. Bereits zur Halbzeit gab es vereinzelte Pfiffe. Stolze 10.019 Zuschauern hatten den Weg in den Erdgas Sportpark gefunden. Doch der Großteil von ihnen wurde schwer enttäuscht. Der Kredit, den sich der HFC mit dem Heimauftakt gegen Paderborn erspielt hatte, scheint bereits zwei Wochen später aufgebraucht zu sein.

Auch ein kleiner Teil der rot-weißen Fans fiel negativ auf: Vereinzelte Anhänger lieferten sich ein Wortgefecht mit den Fans von Carl Zeiss. "Juden Jena" war deutlich im Stadion zu hören. Vizepräsident Jörg Sitte hatte sich bereits auf der Pressekonferenz nach der Partie von den antisemitischen Rufen distanziert. "Wir stehen eigentlich in einem sehr engen Verhältnis mit unseren Anhängern, können das nur bedauern und werden den Dialog natürlich intensiv weiterführen", sagte Sitte. Am Mittwoch veröffentlichte der HFC zudem eine Stellungnahme, in der es hieß: "Was der HFC allerdings überhaupt nicht akzeptiert, sind die Schmährufe in Richtung Gästefans. Davon distanziert sich der Verein entschieden und verurteilt sie aufs Schärfste."

