Das Fußballgeschäft kennt nur Schwarz und Weiß. Ob wenige Millimeter zum Torerfolg gefehlt, ob Fehlentscheidungen eines Unparteiischen zum Punktverlust geführt haben? Beim Abrechnen des Erfolges werden solche Details uninteressant. Sieg oder Niederlage, das zählt. Wer sich für den Zwischenweg, das Remis, entscheidet, ist die graue Maus.

Dem 1. FC Magdeburg stehen im Saisonendspurt demnach nur folgende Endzeilen in Aussicht: tolles Aufstiegsjahr oder verpasste Großchance, Qualifikation für den DFB-Pokal oder verspielte Mehreinnahmen, eine gute oder schlechte Spielzeit. So hart wie simpel.

Und so altbekannt. Doch hier kommt der Clou: Wie es das Schicksal, diesmal verkleidet als Spielplanplaner, so will, ist das Urteil über Magdeburgs Saison untrennbar mit den Duellen gegen den Rivalen aus dem Süden Sachsen-Anhalts verbunden – und das viel mehr als in den vergangenen Jahren ohnehin schon. Florian Kath (Mitte) holte im Hinspiel den entscheidenden Elfmeter raus. Bildrechte: IMAGO

Beck: "Für den Verein wäre das sehr wichtig"

Es geht nicht nur um Prestige. Natürlich. Auch. Immer noch. "Gegen Halle willst du nie verlieren", sagt FCM-Abwehrmann Nils Butzen. Einer, der seit acht Jahren bei den Blau-Weißen kickt und die Rivalität zu Rot-Weiß bereits im Jugendbereich aufgesogen hat. Daheim in seinem Kleiderschrank liegt ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Das Schönste an Halle ist die Autobahn nach Magdeburg." Und doch weiß auch der 24-Jährige: Die kommenden Duelle werden für den FCM keineswegs vom Derby-Charakter getragen. "Beide Spiele", sagt er, "sind sportlich für uns einfach von großer Bedeutung."

Gewinnt Magdeburg am Mittwochabend (Anpfiff: 19 Uhr, Übertragung im MDR-Livestream) im Halbfinale des Landespokals, winkt im Endspiel gegen Germania Halberstadt – bei allem Respekt dem Oberligisten gegenüber – der Titel. Weitaus bedeutsamer als die Trophäe: Magdeburg wäre unabhängig von der Platzierung im endgültigen Drittligaklassement für den DFB-Pokal qualifiziert. Könnte im Liga-Alltag, dieser "Sorge" entledigt, frei aufspielen. "Für den Verein", weiß Toptorjäger Christian Beck, "wäre das sehr wichtig." Sportlich wie finanziell. Weiß um die Bedeutung der Spiele gegen Halle: Christian Beck Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie

Verliert Magdeburg hingegen diese Partie, müsste in Liga drei am Ende mindestens Platz vier zu Buche schlagen. Nur dann dürfte der FCM in der kommenden Saison am bundesweiten Pokalwettbewerb teilnehmen. Aktuell wäre diese Bedingung zwar erfüllt. Die Formkurve der vergangenen Wochen zeigt jedoch nach unten. Weiteres Abrutschen möglich.

Genau so jedoch wie ein Angriff nach oben. Fünf Partien stehen noch aus. Und, die Spielplanplaner lassen wieder grüßen, auch beim Kampf um den Zweitliga-Aufstieg könnte ein Duell gegen den HFC eine entscheidende Rolle spielen.

FCM-Fans: "Wir wollen nicht vergessen"

Wenn sich Magdeburg und Halle am 29. April erneut im Erdgas Sportpark gegenüberstehen, wird sich der FCM noch im Kampf um Rang zwei oder drei befinden. Mehr oder weniger aussichtsreich, je nachdem, wie das Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen Sonnenhof Großaspach ausgeht. "Wir müssen unsere Kräfte sammeln und im Endspurt jetzt Vollgas geben", sagt Christian Beck.

Die Besonderheit beider Derbys: Das Team wird gegen den HFC ohne die sonst so lautstarke Unterstützung von den Rängen auskommen müssen. Die aktiven Fans um "Block U" bleiben den Begegnungen fern. Unter dem Motto "Wir wollen nicht vergessen" soll ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt werden. Hintergrund ist der tragische Tod des FCM-Fans Hannes im Oktober vergangenen Jahres. Auf die Unterstützung seiner Fans muss der FCM in Halle weitgehend verzichten. Bildrechte: Gaby Conrad