HFC-Sportdirektor Stefan Böger "Ich habe ein anderes Bild von der Zusammenarbeit"

Da sitzen Stefan Böger (51) und Ralph Kühne (50) im Bürotrakt des Erdgas Sportparks nun. Sie hätten nie gedacht, dass diese Situation so kommen würde. Diese zwei Männer, die sich so blendend verstehen. Doch ihre gemeinsame Zeit beim Halleschen FC dürfte bald vorbei sein. Stefan Böger hat sich in der vergangenen Woche an den Vorstand gewandt. Weil er unzufrieden ist. Nun "stehen die Zeichen auf Abschied", wie auch Kühne zugibt. Es geht nur noch um Formalitäten der Vertragsauflösung.

Der Manager meint: "Dass Stefan unzufrieden ist, war bereits seit längerer Zeit bekannt. Er ist auch immer offen mit den Dingen umgegangen, die es seiner Meinung nach zu verbessern gilt. Manche seiner Auffassungen teile ich auch. Aber jetzt gibt es Klärungsbedarf. Unzufriedenes Führungspersonal schadet dem HFC. Wir versuchen, zeitnah eine Lösung zu finden."

Doch was ist es, das Stefan Böger beim HFC stört? Was hat zur kaum mehr vermeidbaren Trennung geführt? Sein Verhältnis zu Trainer Rico Schmitt? "Wir haben immer gehofft, dass sich Gegensätze anziehen. Leider ist dem nicht immer so", meint Kühne dazu vielsagend. Nachdem Fußball-Lehrer Böger das Team im Herbst 2015 von Sven Köhler als Trainer übernommen hatte, später dann auf den Sportdirektor-Posten gewechselt war, wollte er den Drittligisten doch eigentlich bis zum Auslaufen seines Vertrages 2019 in den Aufstiegskampf, im besten Fall schon in Liga zwei geführt haben. Und was ist eigentlich dran an dem Gerücht, er solle bald zum Trainerteam von Chinas U-20-Nationalmannschaft gehören?

Im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT spricht Stefan Böger über....

…seine aktuelle Situation:

"Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, welche Lösungen es gibt. Das werden die nächsten Gespräche zeigen."

….seinen Wechsel von der Trainer- auf die Sportdirektor-Position:

"Im Winter der Saison 2015/2016, als es damals um meine Zukunft als Trainer ging, kam die Idee mit der neuen Rolle als Sportdirektor auf. Ralph Kühne hat sie federführend eingebracht. Wir haben das Ganze dann für drei Jahre konzipiert, um etwas zu entwickeln und den Zweitliga-Aufstieg in diesem Zeitraum in Angriff zu nehmen. Das war die Theorie. Die Praxis sieht wie in diesem Fall aber leider manchmal anders aus."

"Im Nachgang haben wir, da schließe ich mich ausdrücklich mit ein, nicht gründlich genug definiert, wie das Arbeitsfeld eines Sportdirektors beim Halleschen FC genau aussehen kann. Das lag mit Sicherheit auch ein bisschen am Zeitdruck."

…sein grundsätzliches Verständnis des Sportdirektor-Postens:

Manager Ralph Kühne (l.) und Stefan Böger verstehen sich blendend. Nun dürften sich ihre Wege aber trennen. Bildrechte: IMAGO "Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Matthias Sammer hat mich damals im Spätherbst 2007 angesprochen, ob ich als Nachwuchstrainer zum DFB kommen möchte. Dann haben wir fünf Monate lang über Inhalte gesprochen. Passe ich zum DFB? Welche Vorgaben gibt es? Wo habe ich Gestaltungsspielraum für mich selbst? Dieser Prozess hat mir gut getan. Erst danach haben wir überhaupt über einen Vertrag gesprochen. Aus der Tagesaktualität heraus sah das damals beim HFC anders aus. Wir hätten uns mehr Zeit lassen sollen und Fragen beantworten wie: Was heißt es für Präsident Michael Schädlich, einen Sportdirektor zu haben? Was heißt es für Manager Ralph Kühne, einen Sportdirektor an der Seite zu haben? Was heißt es für den Trainer, unabhängig vom Namen, mit einem Sportdirektor zusammenzuarbeiten? Und was heißt es für mich, unterhalb des Vorstandes zu arbeiten?"

…zur Idealrolle des Sportdirektors beim HFC:

"Bei dem Sportdirektor sollten die Fäden im sportlichen Bereich zusammenlaufen. Es geht um die Belange der Profimannschaft. Das muss inhaltlich begleitet werden. Außerdem musst du die Spielphilosophie herunterbrechen auf die Nachwuchsteams. Und dann dort die richtigen Trainer finden, die diese Spielidee in ihre Mannschaften hineintragen. Das dritte große Thema ist das Scouting. Wir verlieren da mit Gerd Schädlich einen Fachmann. Die Organisation des Scoutingsbereichs gehört auch zu den Aufgaben eines Sportdirektors."

….die sportliche Entwicklung der Mannschaft:

"Es gibt drei Säulen: Zum einen geht es um die sportliche Entwicklung der Mannschaft in der Rückrunde. Die war enttäuschend. 18 Punkte aus 19 Spielen sind alles andere als das, was wir uns vorgestellt haben. Was war anders als in der Hinrunde? Da habe ich im Detail keine befriedigenden Antworten bekommen. Ich habe es lediglich für mich analysiert."

...die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen:

"Ein zweiter Punkt sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um auf dem ursprünglich geplanten Dreijahres-Weg die nächsten Schritte zu machen. Mit viel Aufwand konnten wir den Etat in etwa so halten wie im vergangenen Jahr. Nur: Wie wollen wir dem Kader neue Qualität zuführen, wenn wir uns solche Qualitätsspieler nicht leisten können? Der nächste Schritt im wirtschaftlichen Bereich ist mittelfristig nicht erkennbar. Und das ist ein elementarer Punkt. Denn: Wie will ein Sportdirektor einen Kader bauen, der besser sein soll als der jetzige, und im Jahr darauf dann nochmal besser, wenn das Geld – Stand heute – nicht zur Verfügung steht?"

...sein Standing im Verein:

"Unzufriedenheit resultiert außerdem aus meinem Standing im Verein, was die Entscheidungsgewalt angeht. Ich finde es gut, im Team zu arbeiten, im Team zu diskutieren. Aber trotzdem müssen gewisse Entscheidungen beim Sportdirektor angesiedelt sein. Es kann nicht sein, dass der Trainer das letzte Wort bei Spielerverpflichtungen hat. Diese Entscheidung sollte letztlich beim Verein liegen."

...die Zusammenarbeit mit Trainer Rico Schmitt:

"Im täglichen Austausch fehlt mir schlicht und einfach der Fußball. Ich möchte über Fußball diskutieren, möchte Fußball entwickeln. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht der Trainer bin. Trotzdem sollte sich ein Sportdirektor mit eben jenem austauschen. Und dieser Austausch kommt mir zu kurz. Ich mache das Rico Schmitt in keiner Weise zum Vorwurf. Jeder sieht Fußball anders, jeder beurteilt Fußball anders, jeder diskutiert Fußball anders. Der Trainer hat sein eigenes Vorgehen, wie er mit der Mannschaft arbeitet, wie er das Training gestaltet, wie er analysiert. Das ist seine Strategie. Danach wird er abgerechnet. Aber ich habe ein anderes Bild von der Zusammenarbeit." Rico Schmitt (l.) und Stefan Böger – das passte zuletzt gar nicht mehr zusammen. Bildrechte: IMAGO

"Ich will tagtäglich über Inhalte diskutieren, am Flipchart, anhand von Videosequenzen, Angebote von Beratern durchleuchten. Das hat etwas mit meinem Anspruch zu tun. Vielleicht auch mit meiner DFB-Vergangenheit, dass ich mit Trainern wie Joachim Löw, Horst Hrubesch oder Hansi Flick auf Augenhöhe inhaltlich diskutieren konnte. Wir haben monatelang über das Verteidigen von Standards diskutiert, da entstehen tolle Gespräche über Fußball. Das konnte ich hier bislang nicht ausleben."

….eine mögliche Zukunft im Jugendbereich von Chinas Fußballverband:

"Ich bin damals nach China geflogen und es gab einen Austausch, aber nie ein Angebot. Der HFC war zu jedem Zeitpunkt informiert. Seitdem gab es keine Neuigkeiten bezüglich der U16-Auswahl. Dass ich jetzt mit der U20-Geschichte in Verbindung gebracht werde, darüber war ich selbst erstaunt. Niemand hat mit mir jemals über dieses Thema gesprochen. Ich habe von dieser Idee in der letzten Woche auch nur aus der Zeitung erfahren."

…aktuelle Aufgaben beim HFC:

"Wir müssen den Kader weiterplanen. Mit Braydon Manu haben wir jetzt einen tollen Spieler verpflichtet. Wir sind in Prozessen."

Neben den Diskussionen um die Zukunft von Stefan Böger gilt es schließlich, das aktuelle Team voranzubringen. Dazu sagt Ralph Kühne: "Wir haben auch andere Aufgaben. Die bearbeiten wir und die bearbeitet auch Stefan Böger professionell. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine für beide Seiten vernünftige Entscheidung treffen können."

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 25.06.2017 | 19:00 Uhr