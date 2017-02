Nun ist Gewissheit, was schon so lange vermutet wurde: Fabian Bredlow wird den Halleschen FC im Sommer verlassen. HFC-Sportdirektor Stefan bestätigte am Dienstag dem MDR, dass Bredlow eine Vertragsverlängerung beim HFC abgelehnt hat. Der neue Arbeitgeber wurde am Dienstag offiziell noch nicht genannt.

Die Bild-Zeitung berichtete, der 21-jährige Torwart werde voraussichtlich zum 1. FC Nürnberg wechseln und dort einen Vier-Jahresvertrag unterschreiben. Dies bestätigten am Dienstag weder Bredlow, noch der HFC, noch Nürnberg.

Beim „Club“ in Franken könnte Bredlow in die Fußstapfen von Vereinslegende Raphael Schäfer treten. Der mittlerweile 38-Jährige, der mit dem FCN 2007 den DFB-Pokal gewann, kündigte vor einigen Wochen sein Karriereende an. Voraussetzung sei, dass der Verein eine gute Lösung finde, erklärte er der Bildzeitung. Sein Nachfolger solle ein junger, entwicklungsfähiger Keeper und nach Möglichkeit Deutscher sein. Alles Voraussetzungen, die Fabian Bredlow erfüllt. Damit könnte sich Schäfer zurückziehen und sich künftig auf seine Rolle als Torwartkoordinator beim FCN konzentrieren.

In Nürnberg wird Bredlow vermutlich hinter Thorsten Kirschbaum erstmal Nummer 2 sein. Eine Situation, die der junge HFC-Keeper noch gut aus seinen Anfangstagen in Halle kennt. 2015 kam er aus dem Nachwuchs von Rasenballsport Leipzig an die Saale und war zunächst als Stellvertreter von Lukas Königshofer eingeplant. Doch innerhalb weniger Wochen setzte er sich gegen den erfahreneren Konkurrenten durch und verdrängte ihn aus dem Tor. Nach anfänglichen Anfeindungen aufgrund seiner RB-Vergangenheit wurde er beim HFC schnell zum Publikumsliebling. Mit konstant guten Leistungen in der 3. Liga und einigen U20-Länderspielen machte er schließlich verschiedene Zweitligisten auf sich aufmerksam. Kirschbaum wird also gewarnt sein, sollte Bredlow im Sommer seinen Dienst in Nürnberg antreten. Bislang ist aber noch kein Vertrag unterschrieben, auch der obligatorische Medizincheck steht noch aus. Beim FCN würde Bredlow dann auf Thorsten Kirschstein treffen. Bildrechte: Picture Point

Keine Garantie auf einen Stammplatz

Fabian Bredlow hatte zuletzt mehrfach erklärt, dass er nur wechseln werde, wenn er sich sportlich verbessern kann. Sprich: Wenn er eine reelle Chance sieht, bei einem Zweitligisten Stammtorwart zu werden. Die Möglichkeit scheint in Nürnberg demnach zu bestehen, eine Garantie gibt es nicht. Dafür aber reichlich warnende Beispiele von anderen Torwarttalenten.

Jahrelang gehörte etwa Zlatan Alomerovic von Borussia Dortmund II den besten Torhütern der 3. Liga. 2015 wechselte er zum 1. FC Kaiserlautern in die 2. Bundesliga. Alomerovic konnte sich nicht durchsetzen und ist heute vereinslos.

Nicht unersetzbar

Für den HFC ist der Weggang seines Torhüters natürlich ein enormer Verlust. Aber Bredlow ist längst nicht unersetzbar. Das unterscheidet seinen Wechsel von früheren Abgängen talentierter Spieler, wie etwa Akaki Gogia oder Marcel Franke, die Halle nicht direkt kompensieren konnte. Junge, talentierte Torhüter gibt es in den Reserve- und Nachwuchsteams der Bundesligisten zuhauf. Viele träumen von einer großen Karriere, doch in der Bundesliga werden nur die wenigsten von ihnen ankommen. Erst kürzlich verdrängte der junge Leopold Zingerle beim 1. FC Magdeburg zum Beispiel den wesentlich älteren Jan Glinker. Mit Oliver Schnitzler verpflichtete der HFC im Januar bereits einen möglichen Bredlow-Nachfolger. Ein klares Indiz, dass die Rot-Weißen mit einem Weggang ihrer Nummer 1 rechneten. Der 21-jährige Schnitzler spielte, wie auch Bredlow, für verschiedene U-Mannschaften des DFB. Mit Oliver Schnitzler hat der HFC bereits einen potentiellen Nachfolger verpflichtet. Bildrechte: IMAGO

Voraussichtlich wird der 19-jährige Torwart Tom Müller im Sommer verliehen. Somit hätte der HFC dann einen weiteren Platz im Kader frei und kann auf den Wechsel von Bredlow noch mal reagieren. Wahrscheinlich werden sich dann drei junge Torhüter einen Kampf um den Stammplatz liefern – und hoffen, dass sie die Lücke von Fabian Bredlow schließen können.