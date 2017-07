Braydon, bitte bleib so! 

In Zeiten von durch PR-Abteilungen weichgespülten Interviews in schriftlicher Form oder immer wiederkehrenden hohlen Phrasen vor den TV-Kameras waren Deine Worte nach dem Abpfiff eine Wohltat. Weil sie ehrlich waren. Weil Du einfach so warst, wie Du bist: emotional. Und trotzdem höflich. Du hast die Reporter, die Du nicht kanntest, gesiezt. Trotz allem Überschwang. Und Du hast deinen Trainer als "Herr Schmitt" bezeichnet. Nicht etwa cool als Coach oder dergleichen. Sondern so, wie sich das gehört.

Du bist erst 20 Jahre jung und wirst in deiner Karriere noch viel erleben. Dein Weg in den Profifußball war nicht immer einfach. Und das am Samstagnachmittag war erst der Anfang für Dich als Teil einer Männermannschaft. Doch was in Zukunft auch kommen mag: Lass Dir von niemandem erzählen, dass Du dich anpassen musst. Bewahre Dir deine Unbekümmertheit. Zeige echte Emotionen. Und arbeite weiterhin mit klarem Kopf, um solche Momente wie im Spektakel gegen Paderborn noch öfter zu erleben.