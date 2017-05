Das FCM-Spiel gegen Großaspach war in vielerlei Hinsicht etwas besonderes. Bestes Wetter und die beiden Tore von Christian Beck sorgten für gute Stimmung. Eine kleine Besonderheit, wurde jedoch völlig außer Acht gelassen. Der FCM begrüßte den zweimillionsten Zuschauer seit dem Stadion-Neubau. FCM-Statistikfreund Andreas Prill hat nachgezählt.

Seit der Wiedereröffnung im Dezember 2006 bestritt der FCM 207 Spiele in der neuen Arena, Pokal- und Freundschaftsspiele inklusive. Der Zuschauerschnitt beträgt annähernd 10.000 – eine beeindruckende Zahl, wenn man den Absturz des FCM nach 2008 betrachtet. Vier Jahre später war der Club am Ende, spielte in der Regionalliga die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte und das Stadion damit leer.

Es waren maßgeblich die Fans, die damals mit der Aktion "10.000 zum ersten Heimspiel" den Neuanfang einleiteten. Auch wenn das Ziel beim Spiel gegen Auerbach nicht erreicht wurde, der Stimmungsumschwung gelang. Der FCM wurde nach und nach erfolgreicher und lockte damit wieder mehr Fans an. Der Zuspruch auf den Tribünen half dem Club, sich sportlich zu entwickeln. Schon jetzt bewegt sich der Zuschauerschnitt der Blau-Weißen auf gutem Zweitliganiveau.

Unterstützung für die Mannschaft

Wen man auch fragt, die Spieler beim 1. FC Magdeburg sind begeistert von der Unterstützung, die sie von den Rängen bekommen. So schwärmte Angreifer Piotr Cwielong kürzlich: "Das ist Wahnsinn! Unsere Fans unterstützen uns unglaublich. Du weißt, sie stehen hinter dir. Wenn sie dich kämpfen sehen und wissen, dass du dein Bestes gibst, respektieren sie das – egal ob du am Ende gewinnst oder verlierst."

Gleiches war von Tobias Schwede zu hören: "Wenn du denkst, du hast keine Kraft mehr, schaust du dich um, schaust in die vielen Gesichter. Das motiviert dich." Kapitän Marius Sowislo sprach in der Vergangenheit gar von "Zauberei auf den Rängen". Die Geschichte vom 12. Mann auf dem Platz, sie ist in Magdeburg wahrlich keine Übertreibung. Immer wieder betonen die Beteiligten, dass ihnen das Publikum geholfen habe, noch ein paar Prozent mehr Leistung heraus zu kitzeln. Tobias Schwede genießt die Stimmung im Magdeburger Stadion. Bildrechte: IMAGO

So hilfreich die Unterstützung für die eigene Mannschaft ist, so unangenehm ist sie für die Gegner. Erfurts Trainer Stefan Krämer erklärte vor einigen Wochen, für junge Spieler seien Auftritte vor dem Magdeburger Publikum ein Stahlbad. Pokalüberraschungen kamen in der Vergangenheit sicher nicht deshalb zustande, weil die FCM-Fans dem Kontrahenten so höflich applaudiert hatten. Sondern weil Gegenspieler gerne lautstark mit harten Worten bedacht und so verunsichert wurden.

Die Offenbacher Kickers, deren Fans in der Hinsicht selbst keine Kinder von Traurigkeit sind, erlebten in Magdeburg einen Höllenritt. Der Druck, den das Stadion auf sie ausübte, führte schließlich mit dazu, dass sie gegen den FCM scheiterten. Zuletzt war es der Rostocker Timo Gebhardt, dem nach den permanenten Provokationen von der Gegengerade die Sicherungen durchbrannten. Die Fans helfen dem 1. FC Magdeburg jedoch nicht nur mit ihren Emotionen, sie sind auch ein entscheidender Wirtschaftsvorteil im Aufstiegskampf der 3. Liga.

Fans sorgen für Millionenüberschuss

Die Euphorie rund um den FCM sorgte im vergangenen Jahr für einen neuen Zuschauerrekord. 349.351 Gäste kamen insgesamt zu den 19 Heimspielen der Saison 2016/17. Mehr waren es innerhalb einer Saison in Magdeburg noch nie. Fairerweise muss ergänzt werden, dass es zu DDR-Zeiten weniger Heimspiele pro Saison gab und die absolute Zahl deshalb geringer ist. Doch auch der Zuschauerschnitt war mit über 18.000 so hoch wie zuletzt in den Goldenen Siebzigern.

Der Andrang sorgte dafür, dass Verein und Stadiongesellschaft für das Geschäftsjahr zusammen ein sattes Millionenplus verkünden konnten. Herausragende Zahlen, wenn man sich vor Augen führt, dass die halbe 3. Liga mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen hat. In dieser Saison wird der FCM mit Ticketverkäufen etwa 3,3 Millionen Euro einnehmen. Fast drei Mal so viel wie etwa der HFC und die meisten anderen Vereine in der 3. Liga.