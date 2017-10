FCM-Sieg gegen Jena Der Nachmittag des Nico Hammann

Dabei spielte das Warten auf den nächsten direkt verwandelten Freistoß für den Standardverantwortlichen des FCM gar keine so große Rolle. Zumindest konnte er sich am Sonntagnachmittag nicht mehr so richtig erinnern an die Ereignisse des 11. April 2015, dem 3:0-Regionalligasieg gegen den VfB Auerbach auf heimischem Platz – und seinem bis dato letzten Freistoßtor im Ligabetrieb. "Was? Nee, das ist doch nicht so lange her, oder?", meinte Hammann. "Gegen Babelbsberg habe ich dann doch auch noch einen gemacht." Stimmt. Nur war das schon im März 2015. Vor Auerbach. Lange her in jedem Fall. Und am Ende auch egal, denn: "Ich bin einfach froh, dass es endlich mal wieder geklappt hat."