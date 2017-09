Andreas Wolf konnte und wollte seine Überraschung nicht verbergen. Denn diese Nachricht schockte am Freitag auch ihn: Die Stadt Halle gab bekannt, das Fanprojekt Halle mit sofortiger Wirkung einzustellen. Zuvor hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach sechs Drittliga-Spieltagen mitgeteilt, das er das Projekt in der Spielzeit 2017/2018 nicht fördert. "Das ist das allererste Mal, dass ein Fanprojekt aus solchen Gründen eingestellt wurde", sagte Wolf, der Fanbeauftragte des Halleschen FC. "Die Projekte werden bundesweit eigentlich sehr gefördert." Doch im Fall Halle war der Bogen nun überspannt.

Im April hatte die Stadt den Leiter des Fanprojektes, Steffen Kluge nach langjähriger Tätigkeit von seiner Funktion abberufen. Der Aufschrei unter der aktiven Fanszene des Drittligisten war groß. Sie boykottierten in der Folge das Fanprojekt. Die Stadt warf Kluge vor, den Inhalt vertraulicher Personalgespräche in die Fanszene und Gremien des DFB getragen zu haben.

Die Fronten zwischen Stadt und HFC-Fans verhärteten sich schnell. Nun der traurige Höhepunkt des Konflikts. "Kluge gehört zum Fanprojekt wie Händel zu Halle", so protestierten die HFC-Ultras nach der Absetzung des Fanprojektleiters. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

DFB erklärt: Kein geeignetes Verhältnis in Sicht

Die Drittmittel des DFB in Höhe von 128.000 Euro und des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 27.000 Euro beantragt die Stadt jährlich bei den Zuwendungsgebern. Die städtischen Eigenmittel für das Projekt werden in Form von Personalstellen und dem Fan-Haus zur Verfügung gestellt. Durch den Wegfall der DFB-Förderung wäre "eine Fortführung des Projektes nicht möglich", erklärte Oliver Paulsen, Koordinator des Fanprojektes, in einer Mitteilung der Stadt.

Der DFB begründete seine Entscheidung wie folgt: "Aktuell sehen wir keine Anhaltspunkte dafür, dass es dem Fanprojekt Halle unter einer fortgeführten Trägerschaft der Stadt Halle gelingen könnte, ein geeignetes Verhältnis zur Fanszene des Halleschen FC und zur Zielgruppe von Fanprojektarbeit [...] (wieder)herstellen zu können." Andreas Wolf, der ehrenamtlich arbeitende Fanbeauftragte des HFC, versteht diesen Schritt des Verbandes sogar: "Sie müssen ja wissen, was mit ihren Fördergeldern passiert."

Noch im April dieses Jahres hatte DFB-Präsident Reinhard Grindel bei einem Besuch im Erdgas Sportpark erklärt, die Förderung des Fanprojektes durch den DFB stehe nicht in Frage. Doch seitdem verschärfte sich der Konflikt zwischen Fans und Stadt weiter. Bei fast jedem Heimspiel stellten die Anhänger ihre Abneigung gegenüber Oberbürgermeister Bernd Wiegand und dessen Entscheidung in Form von oft beleidigenden Spruchbändern oder Rufen zur Schau. Die Stadt wiederum schlug einen spürbar härteren Ton bei der Beurteilung der Fanszene an.

Freie Träger können sich bewerben

Die HFC-Ultras hätten sich einen frühen Gesprächstermin, eine Erklärung für die Absetzung von Kluge gewünscht. Den gab es nicht. Stattdessen lud die Stadt im August zu einem Termin ein. Dem Fanszene e.V., dem HFC-Fankurvenrat und den Saalefront-Ultras war das allerdings zu spät. Sie lehnten ab. "Die Stadt wird sich auch künftig bei der Auswahl von städtischem Personal nicht von der Fanszene beeinflussen lassen", sagte Fanprojekt-Koordinator Paulsen nun.

"Wir vom Verein machen so weiter wie bisher", erklärt Andreas Wolf. Doch auf ihn und seine Mitstreiter kommt nun noch mehr Arbeit zu: Das Fan-Haus als zentrale Anlaufstelle fällt endgültig weg. Bereits in den vergangenen Monaten hatte die Saalefront, die HFC-Ultras den Treffpunkt boykottiert. "Wir haben gemerkt, wie sehr uns das Fan-Haus fehlt", erzählt Wolf. "Das Vereinsmotto 'Nur zusammen' konnte dort gelebt werden." Die Entwicklung sei "sehr schade und bedauernswert", erklärte der Fanbeauftragte.

Die Arbeit mit den Fans wird so erschwert. Die so wichtige Sozialarbeit gerade mit Jugendlichen Anhängern können die Fanbeauftragten des Klubs zeitlich nicht auch noch leisten. Einziger Lichtblick: Freie Träger, die am Aufbau eines neuen Fanprojektes in Halle interessiert sind, können sich ab sofort direkt beim DFB bewerben. Bis dahin hat sich die Aufschrift auf einem Spruchband bewahrheitet, das die HFC-Fans bereits im Mai dieses Jahres aufgehängt hatten: "Das Fanprojekt Halle ist tot."

