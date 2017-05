Es ist die Krux in einer extrem ausgeglichenen Liga. Die Saison schreitet voran, doch die Entscheidungen lassen bis zuletzt auf sich warten – so wie in der 3. Fußball-Liga. Was für Fans super spannend ist, stellt alle, die irgendwie beruflich mit dem Sport zu tun haben, vor enorme Herausforderungen. Spieler und Vereine betrifft das genauso wie Polizei, Landesverband, Journalisten oder Kneipenbesitzer. Wann ist das letzte Spiel? Wie viele Mitarbeiter werden gebraucht? Wie geht es nach der Saison weiter? Vor dem letzten Spieltag gegen Lotte müssen im Umfeld des 1. FC Magdeburg viele Fragen beantwortet werden. Fragen zu Dingen, die in ein paar Tagen vielleicht schon wieder hinfällig sind. Mittlerweile gibt es zumindest einige Antworten.

Eng verbunden mit der Frage, ob der FCM Relegation spielt, ist auch das Landespokalfinale. Der 1. FC Magdeburg, Germania Halberstadt und der Fußball-Landesverband haben sich auf Folgendes geeinigt. Verpasst der FCM die Relegation, findet das Finale am 25. Mai um 12.35 Uhr in Magdeburg statt. Damit könnte sich Sachsen-Anhalt am Pokaltag der Amateure, der von der ARD am Himmelfahrtstag übertragen wird, beteiligen.

Erreicht der FCM die Relegation, wird das Finale vor Beginn der neuen Saison – am 16. Juli – nachgeholt. Beide Vereine wären aufgrund der Ligaplatzierung Magdeburgs für den DFB-Pokal qualifiziert. Das Landespokalfinale muss in diesem Jahr hinten anstehen. Bildrechte: MDR/Oliver Leiste

Vor einigen Wochen gab es Bedenken, ob der FCM die Relegation im eigenen Stadion spielen kann. Grund dafür waren statische Bedenken, falls Gästefans in ihrem Block rhythmisch hüpfen. Ziehen die Gäste aber in einen anderen Block, besteht keine Gefahr. Das wurde durch ein Gutachten inzwischen bestätigt. Deshalb werden nun neue Trennzäune im Stadion installiert. Die Folge: Fans, die für Sonnabend eine Karte für Block 13 erworben haben, müssen nach Block 15 umziehen. Der Umtausch und die Erstattung des Differenzbetrags sind am Sonnabend am Stadion möglich.

Das Grundgerüst beim 1. FC Magdeburg steht, 17 Spieler haben Verträge für die kommende Saison. Andere hoffen noch auf eine Weiterbeschäftigung. Die unklare Situation einiger Spieler sorgte zuletzt für Unruhe – etwa bei Leopold Zingerle, der seiner Enttäuschung öffentlich Luft machte.

Bis zum Saisonende werden nun sicher keine weiteren Entscheidungen getroffen. Klar ist auch, dass einige Stellen im Kader sicher für Neuzugänge freigehalten werden. Doch die Spieler haben es selbst in der Hand, mit guten Leistungen in noch maximal drei Spielen ihre Zukunft zu gestalten. Entweder beim FCM, oder eben woanders. Verlässt Jan Löhmannsröben den 1. FC Magdeburg? Einen neuen Vertrag hat er noch nicht. Bildrechte: IMAGO

Der FCM hat das Saisonende nicht selbst in der Hand. Regensburg darf in Münster nicht gewinnen, wenn Magdeburg noch eine Chance auf die Relegation haben will. Doch hilft es den Spielern, wenn sie das Ergebnis kennen? Wenn es für den FCM läuft vielleicht schon. Außerdem lassen sich die anderen Ergebnisse ohnehin nicht geheim halten, sinniert Trainer Jens Härtel: "Es ist ja nicht mehr so wie früher, als man hier mit dem UKW-Radio saß, um mitzukriegen, was auf den anderen Plätzen los ist. Jeder hat heutzutage ein Smartphone. Die Ergebnisse sind schneller bei den Fans als auf der Leinwand."

Der Trainer möchte auch noch aus einem anderen Grund die Ergebnisse aus den anderen Stadien kennen. Schließlich könnte der FCM auch noch auf Platz 5 abrutschen und so die sichere DFB-Pokalteilnahme verspielen: "Für mich ist es schon wichtig zu wissen, was dann notwendig ist – ob man das Risiko total erhöht oder ob die Ergebnisse auf den anderen Plätzen so sind, dass wir einen Punkt brauchen, um Platz vier zu halten."

Sonnabend, Punkt 13.30 Uhr, sind all diese Fragen Makulatur. Dann zählt für knapp zwei Stunden lang nur noch, was der 1. FC Magdeburg auf dem Platz bringt. Der FCM braucht einen Sieg, ohne Wenn und Aber. Mit Lockerheit und Leidenschaft könnten die Spieler etwas Großes schaffen, Geschichte schreiben. Bereit dafür sind sie, betonten alle – so wie zuletzt Verteidiger Richard Weil auf der Pressekonferenz. Jetzt müssen sie es nur noch zeigen. Auch auf die Gefahr hin, dass einige Zukunftsfragen noch einige Tage offen bleiben. Kann der FCM zum Saisonende jubeln? Bildrechte: IMAGO