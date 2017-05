Analyse VfR Aalen gegen 1. FC Magdeburg FCM-Abwehr gefährdet Aufstiegschancen

Es ist eines der unumstößlichen Grundgesetze des Fußballs: "Der Angriff gewinnt Spiele, aber die Abwehr gewinnt Meisterschaften." Duisburg und Kiel haben das berherzigt und sind deshalb aufgestiegen. Es gab eine Phase in der Saison, da schien auch der 1. FC Magdeburg auf dem Weg, diese Binsenweisheit zu bestätigen. Im Februar und März war das. Nach der Verpflichtung von Richard Weil war die Mannschaft defensiv über einige Wochen nahezu unbezwingbar. Vorn halfen wahlweise Christian Beck oder zur Not ein paar Elfmeter. Aus der Stabilität zog die Mannschaft Sicherheit und Selbstvertrauen und zeigte spielerisch wohl die besten Leistungen in der Härtel-Ära.

Doch als die Saison auf die Zielgeraden einbog, verließ den FCM das Glück. Verletzungen und Sperren führten dazu, das Trainer Jens Härtel immer wieder umstellen musste. Vor allem der Ausfall von Weil wog schwer. Die defensive Stabilität ging verloren und mit ihr die spielerische Sicherheit. Fortan waren lange Bälle wieder das bevorzugte Mittel im Spielaufbau.

Trotzdem war der Angriff noch immer in der Lage, Spiele zu gewinnen. Christian Beck war zuletzt in guter Form, erzielte sechs Tore in den vergangenen acht Partien. Ein überragender Wert. Dabei traf er sogar, wenn er eigentlich gar keine Chance hatte. So wie in Aalen, als er den schlampigen Rückpass eines Verteidigers zum eigenen Torhüter erahnte, dazwischenlief und den Ball ins Tor spitzelte.

Das Problem im Zentrum

Probleme waren, wie schon in den letzten Wochen, die Aussetzer in der Abwehr. Dabei ist es beinah zweitrangig, dass Nico Hammann im Sprintduell gegen Matthias Morys ziemlich schlecht aussah. Der Aalener ist einer der schnellsten Spieler der Liga. Abschlussstark ist er sowieso, daran ließ er auch gegen Leopold Zingerle keinen Zweifel. Schlimmer war der Ballverlust im Mittelfeld zuvor von Marius Sowislo. Der Versuch, flach aus dem Zentrum heraus aufzubauen ging schief und verhagelte dem FCM ein bis dahin gutes Spiel. Ein unangenehmes Déjà-vu der letzten Wochen. Gegen Frankfurt spielte Magdeburg nicht gut, führte aber, bis Charles Laprevotte patzte. Auch in Rostock lag der FCM vorn, als Jan Löhmannsröben die Szene einleitete, die zum Elfmeter und damit zum Gegentor führte.

Abwehrspieler Felix Schiller fordert deshalb, dass sich der FCM auf seine Stärken besinnen soll: "Uns wird oft vorgeworfen, wir spielen keinen Fußball. In der Situation spielen wir Fußball und kassieren deshalb das 1:1. Da müssen wir einfach klarer unser eigentliches Spiel spielen – lang hinten raus und auf die zweiten Bälle gehen."

Auch das zweite Gegentor schien nicht unvermeidbar. Vor einem Freistoß ersetzte Aalens Trainer, Peter Vollmann, Morys durch Steffen Kienle. Der nutzte die unsortierte Magdeburger Abwehr und traf zur Führung. In einer ähnlichen Situation gelang den Gastgebern kurz vor Schluss fast noch das 3:2. Doch Aalen gewann eben nicht 3:2 oder 2:1. Stattdessen kam Magdeburg noch zum Ausgleich. Weil auch hier ein Joker in Form von Waseem Razeek stach. Und so bleibt dem Club eine kleine Resthoffnung. Die zahlreich mitgereisten Anhänger standen wie eine Wand hinter Torhüter Leopold Zingerle und dem FCM. Bildrechte: IMAGO

Was vor dem letzten Spieltag Hoffnung macht

Der 1. FC Magdeburg hat den Ausgang der Saison nicht mehr in der eigenen Hand. Gewinnt Regensburg in Münster, spielen die Bayern Relegation. Sollten sie jedoch Punkte liegen lassen, muss der FCM bereit sein. Das Torverhältnis spricht für Magdeburg. Gewinnt der FCM, reicht ein Unentschieden von Regensburg.

Die Mannschaft von Jens Härtel und vor allem Christian Beck, ist immer in der Lage, zu treffen, das ist nicht erst seit dem Spiel in Aalen klar. Zudem kann sie auch mit Rückschlägen umgehen und zurückkommen, wie der Ausgleichstreffer in Aalen belegt. Zu guter Letzt zeigte sich auch die Abwehr gegen Aalen deutlich verbessert, verglichen mit der Partie zuvor. Die spielstarken Gastgeber kamen aus dem Spiel heraus nur zu einer Chance – und zum Tor. Der fußballerisch deutlich schwächere FSV Frankfurt hatte da noch wesentlich mehr Räume und Abschlusschancen.

Klar ist, die Meisterschaft wird der FCM mit dieser Abwehr nicht mehr gewinnen. Aber mit den genannten Faktoren und etwas Glück folgen dem Spiel gegen Lotte vielleicht noch zwei weitere. Dann könnte sich die Verteidigung noch mal beweisen. Und gewinnen müssen diese Spiele ohnehin die Stürmer.

