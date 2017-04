FCM-Erfolg gegen Großaspach Neue Spielfreude im Aufstiegskampf

Im Grunde braucht Jens Härtel den Ball gar nicht, um glücklich zu sein. Klar: Ohne Tore keine Siege. Da entscheidet das Spielgerät dann doch. Die Spielidee des 47 Jahre alten Fußballlehrers fußt aber auf anderen Grundsätzen. Darauf, wie sich seine Mannschaft verhält, wenn der Gegner den Ball besitzt. Dann wird gejagt. Dann wird gepresst. So führte der Trainer den 1. FC Magdeburg zum Erfolg.



Doch während der 3:1-Halbfinalsieg im Landespokal am Mittwoch gegen den Halleschen FC noch hässlich hart erkämpft war, zeigte Magdeburg am Samstagnachmittag im Drittliga-Heimspiel vor 18.550 Zuschauern gegen die SG Sonnenhof Großaspach spielerisch eine starke Vorstellung. Im Gegensatz zu den vergangenen Begegnungen präsentierten sich die FCM-Kicker spielfreudig – gelöst und nicht gehemmt im Aufstiegskampf.