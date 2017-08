FCM bezwingt Augsburg Selbstverständlich sensationell

Es waren Bilder aus einer verkehrten Welt, die sich nach dem DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Augsburg am Sonntagabend abspielten. Da klopfte Mario Kallnik, der Manager des Drittligisten wohlgemerkt, seinem Kollegen aus Liga eins, dem hoch dekorierten Ex-Profi Stefan Reuter in den Katakomben aufmunternd auf die Schulter. Da stampfte Manuel Baum, der Trainer des Bundesligisten, geladen vom Rasen, während selbst der sonst so nüchterne FCM-Trainer Jens Härtel das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht bekam. Da frohlockten die Drittligaprofis bei ihren Interviews, während die hochbezahlten Kollegen vom FCA bei ihren Ausführungen nach unten blickten.

Der 1. FC Magdeburg hat sich am Sonntagabend mit 2:0 gegen den FC Augsburg durchgesetzt und ist in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Verdient. Ohne Frage. Alles andere wäre Betrug am Leistungsprinzip gewesen. Die 21.641 Zuschauer sahen einen blau-weißen Auftritt voller Selbstverständlichkeit. Als wäre der Zweiklassenunterschied gar nicht vorhanden. Wer Pokal sagt, meint den FCM – als wäre das völlig klar.

Sowislo: "Wir haben es halt drauf"

"Nach den zwei bitteren Niederlagen gegen Frankfurt und Leverkusen waren wir jetzt auch mal wieder dran", meinte Trainer Härtel und erinnerte sich damit an vergangene Auftritte im bundesweiten Pokalwettbewerb: In der vergangenen Saison war der FCM in Runde eins gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden – 4:5 nach Elfmeterschießen. 2014 hieß es in Runde zwei: Auf Wiedersehen! Wieder nach Elfmeterschießen – 6:7 gegen die Werkself aus Leverkusen. Zuvor hatte Magdeburg in Runde eins schon einmal Augsburg bezwungen. Härtels Worte vom Sonntagabend fielen kurz nach dem Abpfiff, vollgepumpt mit Endorphinen. Doch waren sie auch Ausdruck der Selbstverständlichkeit – bei aller Demut und Bescheidenheit – mit der Magdeburg solch große Aufgaben mittlerweile angeht.

Auf dem Papier erschien das 2:0 – Christian Beck (87.) und Tobias Schwede (91.) erzielten die Treffer – als bislang einzige große Überraschung der ersten Runde. Gut: Drittligakonkurrent Osnabrück zog ebenfalls gegen einen Bundesligisten in Runde zwei ein. Allerdings gegen den Hamburger SV. Zählt also nur halb. Wenn überhaupt. Aber im Ernst: "Wir haben als Mannschaft eine überragende Partie gemacht und sind verdient weitergekommen", sagte Marius Sowislo. Die MDCC-Arena bot eine stolze Kulisse für die Pokal-Sensation. Bildrechte: IMAGO

Der Kapitän des FCM war eine der prägenden Figuren. Neben Kickern wie Christian Beck, der seine Mini-Torflaute beendete und nach 2014 erneut gegen den FCA zum Sieg traf. Oder Mario Seidel, dem 22 Jahre alten dritten Torhüter des Klubs, der aufgrund der Verletzungen von Jan Glinker und Alexander Brunst halten durfte und eine prima Leistung bot. Sowislo aber fiel besonders auf. Gerade in der ersten Halbzeit. Wie ein Jungspund wuselte der Mann, der im November dieses Jahres seinen 35. Geburstag feiern wird, durch das Mittelfeld. Sowislo eroberte Bälle, verteilte sie, zog seine Mitspieler mit. "Ich hatte richtig Lust auf dieses Spiel und wollte dem Trainer das Vertrauen zurückzahlen, das er in mich gesetzt hat", sagte er später.

Doch so mancher im Stadion bekam es irgendwann mit der Angst zu tun. Davor, dass der FCM sein hohes Tempo kaum würde halten können. Der Klub passte sein Spiel nicht etwa dem des Bundesligisten an. Nein: Der Drittligist zwang dem Favoriten sein Spiel auf. Früh anlaufen. Ständig stören. Auf zweite Bälle lauern. Ein Mix aus neuer Spielkultur und altbewährtem langem Hafer. "Wenn du da zu viel Gas gibst, kann hinten raus auch die Luft fehlen", sagte Marius Sowislo. Doch dem war nicht so. Denn: "Wir haben es halt drauf. Wir wissen, wofür wir in der Vorbereitung so hart gearbeitet haben. Wir können dieses Tempo über eine längere Distanz gehen. Wir haben ihnen unsere Art und Weise vom Fußball aufgezwungen."

Härtel: "Wir haben das perfekt umgesetzt"

Das meinte auch Jens Härtel bei seiner Spielanalyse, als er sagte: "Wir haben das, was wir uns vorgenommen hatten, perfekt umgesetzt. Wir sind sehr mutig angelaufen, haben früh gestört. Wichtig war, dass sie nicht in Ruhe Ballbesitzfußball spielen konnten, sondern, dass wir sie in Zweikämpfe verwickeln und das haben wir über die gesamte Spielzeit gut gemacht." Der FCM-Trainer gab zu: "Wir hätten nicht gedacht, dass es physisch so lange geht auf dem Niveau dagegenzuhalten. Da muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Wir haben ein richtiges Fußballfest gefeiert."

Mit was für einer Selbstverständlichkeit das geschah, war beeindruckend. Und Ausdruck dessen, dass diese Mannschaft aus voller Überzeugung daran glaubt, im eigenen Stadion, in einem Heimspiel jede Mannschaft der Welt besiegen zu können. Das sagen zwar viele Underdogs. Doch oft sind das nur Floskeln. Wie aber Philip Türpitz seine Gegenspieler austänzelte, wie Mario Seidel abgeklärt im Kasten stand, wie Nico Hammann das Spiel eröffnete, wie die Außen Tobias Schwede und Michel Niemeyer immer wieder Gefahr ausstrahlten, wie Christian Beck die Bälle festmachte, wie alle anderen rackerten und ackerten, war großes Pokal-Kino. Die FCM-Anhänger besangen nach dem Schlusspfiff nicht ohne Grund den "Magdeburger Größenwahn".

Der wird in Runde zwei gegen den nächsten großen Gegner weitergelebt? Und am Saisonende fährt der FCM, so wie es sich seine Fans bereits am Sonntagabend wünschten, zum DFB-Pokalfinale nach Berlin? Marius Sowislo lachte. "Wir wollen jetzt erstmal nach Münster!", sagte der Kapitän. Denn dort steht am Sonnabend das nächste Drittligaspiel auf dem Programm. Und das will der FCM auch gewinnen – selbstverständlich.

Mehr zum Thema: