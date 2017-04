Seit vielen Wochen hat der 1. FC Magdeburg gegen Sonnenhof Großaspach mal wieder ein wirklich sehenswertes Spiel gezeigt. Auch Henning Krause freut sich über die gute Leistung seiner Jungs – auch wenn er das Spiel gar nicht sehen konnte. Krause ist seit vielen Jahren blind. Eine angeborenen Sehschwäche hat über die Jahre dafür gesorgt, dass er heute nichts mehr sieht. Während er früher oft beim FCM war, konnte er nach der Wende die Spiele nur noch zu Hause im Radio oder Fernsehen verfolgen. Seit zwei Jahren kommt er aber wieder regelmäßig ins Stadion. Das liegt weniger am Erfolg der Magdeburger in der 3. Liga, sondern viel mehr daran, dass es seit einiger Zeit ein Blindenradio gibt.

Das Projekt startete 2015 unter der Führung von Sören Thümler. Die technische Ausstattung wurde mit der Zeit verbessert. Über eine Funkanlage werden Kopfhörer angesteuert, mit denen die Blinden dem Spielgeschehen lauschen können. Bis zu 20 Plätze gibt es. An diesem Samstag, an dem der FCM 3.000 Fans mit Handicap ins Stadion eingeladen hat, sind alle Kopfhörer verliehen. Normalweise nehmen deutlich weniger Fans den Service in Anspruch. Bei Bedarf stehen auch für Gästefans Plätze zur Verfügung.

Kommentatoren schaffen Wiedererkennbarkeit

Pro Spiel beschreiben drei oder vier Kommentatoren abwechselnd für 10-15 Minuten pro Halbzeit das Spielgeschehen. Dabei müssen sie noch wesentlich mehr erzählen als ein gewöhnlicher Radioreporter. Denn während ein normaler Hörer durchaus weiß, wie Christian Beck oder Jan Löhmannsröben ausssehen, wissen es die Nutzer des Blindenradios nicht. Deshalb sind die Beschreibungen so wichtig. Bei den Gegenspielern beschränken sich die Kommentatoren meist auf die Körpergröße und die Rückennummer. Für den Großaspacher Julian Leist klingt das in etwa so: "Jetzt ist Julian Leist am Ball, der ist mit 1,92 Metern eine ziemlich ordentliche Erscheinung." So schaffen die Kommentatoren Wiedererkennbarkeit. Desirée Rodriguez kommentiert für das Blindenradio des 1. FC Magdeburg. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Henning Krause genießt die Übertragungen. Gemeinsam mit seinem Torball-Trainer Dieter Bree – Torball ist eine Art Blindenfußball – kommt er immer aus Niederndodeleben. Dem Kommentator lauscht er immer nur mit einem Kopfhörer. Das andere Ohr lässt er frei. So bekommt er die Atmosphäre besser mit. Und wenn man so neben ihm sitzt, kann man sich kaum vorstellen, dass Krause das Spiel gar nicht sieht. Immer wieder kommentiert er bissig das Geschehen auf dem Platz. Vor allem die vergebenen Chancen in der zweiten Halbzeit ärgern ihn. "Mann, der Düker", entfährt es ihm nach einer weiteren verpassten Möglichkeit. Die Kommentatoren schaffen es, die Situationen ohne Zeitverzug zu erzählen.

"Keine Entfernung für Hammann"

Vor einem Freistoß von Nico Hammann ruft Krause: "Der soll mal wieder einen abdrücken." "Das ist doch viel zu weit", erwidert sein Begleiter. "Ach Quatsch. 35 Meter sind doch für Hammann keine Entfernung", entgegnet Krause wiederum – ganz so, als hätte er schon hunderte Freistöße von Nico Hammann gesehen. Henning Krause bejubelt den Sieg seiner Blau-Weißen. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste