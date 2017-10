FCM-Stürmer Christian Beck Der BVB-Fan in Blau-Weiß

Wenn am Dienstagabend Borussia Dortmund in Magdeburg antritt, schlagen zwei Herzen in der Brust von Christian Beck. Doch Geschenke an seinen Lieblingsverein will er im DFB-Pokalspiel nicht verteilen.

von Guido Hensch und Oliver Leiste, MDR SACHSEN-ANHALT