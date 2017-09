Neues vom Krügel-Platz | Folge 08 Dennis Erdmann über Ehrlichkeit, Pyrotechnik und das Kanzleramt

Dennis Erdmann ist ein gefragter Mann. Gerade in dieser Woche häufen sich die Anfragen. Kein Wunder: Am Sonnabend empfängt der 1. FC Magdeburg, seit Sommer der Klub des 26-Jährigen, den F.C. Hansa Rostock, den ehemaligen Verein des defensiven Mittelfeldspielers. "Da wollen sie alle mit mir sprechen", sagt Edmann, als er das Studio von MDR SACHSEN-ANHALT am Montagabend betritt.

Auf seinem T-Shirt steht "Bolzplatzkind", was schon viel über den Fußballer Dennis Erdmann verrät. Mehr – auch über sich als Menschen – verrät Erdmann im Podcast. Er ist einer, der polarisiert. Einer, der ausspricht, was viele denken, sich aber nicht zu sagen trauen. Und einer, den viel interessiert: "Das TV-Duell", meint er, "war langweilig. Der eine trägt fast eine Glatze, die andere hat Mundwinkel bis zum Boden. Da muss ein tätowierter, gut aussehender Mann her. Das muss spannender werden." Sein Plan also: "Wenn Angie in vier Jahren abdankt, werde ich Bundeskanzler." Dennis Erdmann nimmt sich selbst nicht zu ernst.