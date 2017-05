Fankultur des FCM "Einmal blau-weiß, immer blau-weiß, hey, hey!"

Schön im Gleichschritt trabte das Achter-Gespann nebeneinander auf den "Block U" zu. Für die Abgänge des 1. FC Magdeburg war der Moment sichtlich emotional. Ein letztes Mal traten sie vor die blau-weißen Anhänger. Diesmal mit für jeden zum Abschied individuell gestalteten Collagen unter den Armen. Und als sie dann gewunken und für ein Abschiedsfoto posiert hatten, da schallte es aus dem Fanblock: "Einmal blau-weiß, immer blau-weiß, hey, hey!"

Passenderweise wählte Andreas Petersen denselben Slogan, um seine Gefühlslage nach dem 0:1 seines Oberligateams Germania Halberstadt beim Drittligisten zu beschreiben. "Ich stand zwar heute auf der anderen Seite, aber eins ist klar: einmal blau-weiß, immer blau-weiß", sagte der ehemalige Trainer des FCM am Donnerstagnachmittag. Ein Verbundenheitsgefühl, das in den vergangenen Jahren vor allem durch den leidenschaftlichen Anhang entstanden ist.

Spieler und Trainer des 1. FC Magdeburg hatten im Saisonverlauf immer wieder betont, wie viel Kraft sie aus den Anfeuerungen ihrer Fans ziehen. Mit dem Landespokalsieg endet nun auch für die Männer, Frauen und Kinder auf den Rängen eine emotionale Saison. Der Tod von Hannes, das Stadionproblem, der Aufstiegskampf, das Verpassen der Relegation, die Qualifikation für den DFB-Pokal, nun der Landespokalsieg – auf dem Platz und abseits davon wurde gebangt und gehofft, gejubelt und geweint. Das blau-weiße Publikum durchlebte so ziemlich alles, was eine Fanszene in einer Saison durchleben kann – und es hat sie anscheinend noch stärker gemacht.

Tragischer Tod von Hannes schockte Fanszene

Das ist auch den Verantwortlichen des Vereins nicht verborgen geblieben. FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik hielt im FCM-Podcast "Im Stehblock" von MDR SACHSEN-ANHALT (zu hören ab Freitag) zum Saisonabschluss ein Plädoyer für die Fankultur bei den Blau-Weißen: "Wir versuchen immer, den regelmäßigen Austausch mit der aktiven Fanszene des 1. FC Magdeburg zu fördern. Das ist uns in dieser Saison gelungen. Dafür wurde kürzlich auch die Arbeitsgruppe Vereinskultur ins Leben gerufen", erklärt der 42-Jährige. Die Entwicklung auf den Rängen sieht der Ex-FCM-Kicker sehr positiv: "Man muss das auch mal lobend hervorheben: In unserem ersten Drittligajahr waren wir 19 Mal im Verfahren beim DFB, in dieser Saison waren es drei- oder viermal. Da ist eine Wandlung und ein neues Bewusstsein da. Unsere Fans haben sich in dieser Spielzeit meist vorbildlich verhalten." Immer bedacht: Sinnfreie Aktionen von Einzelnen sind nie ausgeschlossen – bei keinem Verein.

Dass sie die MDCC-Arena im positiven Sinne in einen Hexenkessel verwandeln können, ist längst kein Geheimnis mehr. Das war bereits im ersten Drittligajahr und zum Teil auch zu Regionalligazeiten schon so. Nach dem Platzsturm zu Saisonbeginn im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt befürchteten manche jedoch eine Saison voller Strafen. "Das war von beiden Seiten absolut unnötig", blickt Mario Kallnik auf die Geschehnisse gegen Frankfurt zurück. "So etwas wirft kein gutes Licht auf die Vereine. Das war Mist." Danach aber ernteten die FCM-Anhänger viel Lob.

Sie durchstanden gemeinsam schwere Zeiten, verarbeiteten den tragischen Tod von Hannes, einem 25 Jahre alten FCM-Fan, der im Oktober vergangenen Jahres in Haldensleben aus einem fahrenden Zug gestürzt und seinen schwere Kopfverletzungen später erlegen war. In dem Zug war Hannes zuvor auf eine Gruppe von Fans des Halleschen FC getroffen. Die aktive Fanszene des FCM vereinbarte im Zuge des tragischen Vorfalls mit den Anhängern des HFC, die Derbys dieser Saison auf dem Terrain des jeweils anderen nicht zu besuchen. Fanklubs des FCM organisierten im Saisonverlauf zahlreiche Spendenaktionen für die Familie des Verstorbenen. Der tödlich verunglückte FCM-Fan Hannes soll für immer unvergessen bleiben. Bildrechte: IMAGO

Strafen für Pyrotechnik? Kallnik meint: "System muss überdacht werden"

Eine weitere Herausforderung: das Hüpfproblem im Stadion. Ende vergangenen Jahres wurde aufgrund von Statikproblemen ein Verbot des rhythmischen Hüpfens in der MDCC-Arena ausgesprochen beziehungsweise zwischen den beteiligten Parteien vereinbart. Es gilt solange, bis die nötigen Umbaumaßnahmen beendet sind. "Unsere Fans halten sich daran, das ist vorbildlich", lobt Geschäftsführer Kallnik. Generell meint er: "Die Fankultur soll gelebt werden, es muss nur angemessen sein."

Ein Satz, der sich auch auf das Thema Pyrotechnik bezieht. Die FCM-Anhänger zündelten in dieser Spielzeit verlgeichsweise selten. Wohlwissend, dass solche Aktionen meist mit harten Strafen für ihren Klub enden. 20.000 Euro waren es bislang insgesamt in dieser Saison. "Natürlich müssen wir uns als Verein den Spielbedingungen des DFB unterwerfen", sagt Mario Kallnik. "Wir werden uns jetzt hier nicht hinsetzen und sagen, dass wir jede Woche Pyrotechnik zünden, dass das toll ist. Aber ich denke, das Strafsystem des DFB muss diesbezüglich vielleicht noch einmal überdacht werden. Wo will man hin? Was ist das Ziel?" Denn: "Wenn wirklich das Ziel ist, Pyrotechnik zu unterbinden, nutzen die Strafen aus meiner Sicht herzlich wenig. Ich weiß nicht, wie lange das schon so gehandhabt wird, aber am Ende hat sich in den vergangenen Jahren in ganz Deutschland da wenig entwickelt. Selbst bei DFB-Pokalspielen brennt es lichterloh. Da muss man andere Wege finden."

Unsere Fans sind ein Faustpfand. Ihnen gilt unser Dank. FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik über das blau-weiße Publikum

Der FCM sei bemüht, federführend in Person von Präsident Peter Fechner, seine Gremienarbeit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu intensivieren und so aktiv an der Entwicklung neuer Ideen mitzuwirken. Kallnik meint: "Man darf eins nie aus den Augen verlieren: die Fans. Sie wollen ihre Fankultur leben. Da müssen dann Alternativen gefunden werden, wie sie es können." Klar ist für den Geschäftführer: "Unsere Fans sind ein Faustpfand. Sie haben uns bei den Spielen in dieser Saison immer hoch emotional unterstützt. Ich denke, das hat auch den ein oder anderen Punkt bewirkt. Ihnen gilt unser Dank." FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik sieht die Entwicklung der Fankultur bei seinem Klub positiv. Bildrechte: IMAGO

FCM ist Zuschauer-Krösus in Liga drei

Dass sich selbst zum Landespokalfinale 7.134 Zuschauer – darunter etwa 350 Halberstädter – in der MDCC-Arena einfanden, war durchaus bemerkenswert. Ja, ganz so laut wie üblich waren die Anfeuerungsrufe am Samstagnachmittag nicht. Doch ob der Kurzfristigkeit der Organisation und des ungünstigen Termins am Herrentag um 12.45 Uhr bot das Magdeburger Stadion doch eine sehr ordentliche Kulisse. Es ist zu bedenken: Die meisten Drittligisten träumen von solchen Zuschauerzahlen zu ihren Heimspielen. Beim FCM sind sie mehr gewöhnt: Mit 17.149 Besuchern ist der Klub der Ligakrösus, was den Zuschauerschnitt angeht. "Und das wollen wir in der nächsten Saison auch bleiben", sagt Kallnik.

Die jüngsten Eindrücke lassen auch kaum einen anderen Wunsch zu. Gegen Lotte bewiesen die FCM-Fans einmal mehr großes Fingerspitzengefühl. Statt ihrer Enttäuschung über das Verpassen der möglichen Relegation freien Lauf zu lassen, wurde die Mannschaft für eine sehr gute Saison und den vierten Platz gefeiert. Pfiffe oder andere Unmutsbekundungen gab es auch beim wenig ansehnlichen Landespokalfinale gegen Halberstadt, das aufgrund eines Kopfballtreffers von Marius Sowislo (52. Minute) gewonnen wurde, nicht.

Wie sagte Kapitän Sowislo bereits nach dem Drittliga-Abschluss gegen Lotte bei seiner Ansprache an die Fans: "Wir haben in diesem Jahr etwas Besonderes geschafft. Wir haben es geschafft, mit euch eine Einheit zu bilden! Auch wenn wir den Relegationsplatz verpasst haben: Uns kriegt so schnell keiner klein. Wir werden den Weg gemeinsam weiter gehen und wir werden alles für den Klub tun." Und dem ist nichts hinzuzufügen. Lachende Gesichter am Pokal: Die FCM-Kicker um Abgang Steffen Puttkammer (l.) feiern den Landespokalsieg gegen Halberstadt. Bildrechte: IMAGO

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 25.05.2017 | 19:00 Uhr