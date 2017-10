Ich bin noch nicht so lange in Dortmund. Und ich genieße, was unsere Fans machen, auch heute wieder. In Dortmund, mit 80.000 Leuten ist das wirklich unglaublich. Aber was ich heute hier gesehen habe, mit den Fans, die hinter der Mannschaft von Magdeburg standen, das war auch sehr beeindruckend.

Peter Bosz, Trainer Borussia Dortmund