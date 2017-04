FCM im Aufstiegskampf Maik Franz: "Dafür lieben wir den Fußball"

Auf den Halbfinalsieg im Landespokal gegen den Halleschen FC musste Maik Franz verzichten. Der angehende Sportdirektor des 1. FC Magdeburg war am Mittwochabend "anderweitig unterwegs". Mehr lässt er sich nicht entlocken. Aber klar: Bei seinen Terminen geht es in dieser Saisonphase oft um den Kader der kommenden Saison.

Maik Franz meint: "Wir haben noch drei Heimspiele. Das Stadion wird voll sein. Die Stadt steht genial hinter dem Verein. Da kommt jetzt das Kribbeln im Bauch. Dafür lieben wir den Fußball." Seine Ansage an die FCM-Kicker lautet also: "Auf solche Wochen muss sich jeder Fußballprofi einfach nur freuen."

Der früher beinharte Verteidiger weiß, wovon er spricht: Zu Beginn seiner Laufbahn stieg Franz als vielversprechendes Talent mit dem FCM in die Regionalliga auf. 2001 war das. In der Oberliga ließ Magdeburg den Konkurrenten aus Leipzig hinter sich, setzte sich in den Relegationsspielen um den Aufstieg dann gegen den BFC Dynamo durch. Maik Franz erinnert sich: "Schon damals war dieser positive Fußballwahnsinn in der Stadt zu spüren."