Eigentlich ist der 10. März ein guter Tag zum Feiern. Zumindest aus Sicht von Christian Beck, denn der FCM-Torjäger hat an diesem Tag Geburtstag. Dass Magdeburg mit 1:0 gegen Münster gewann, war ein zusätzlicher Feiergrund am Freitagabend. Und dann wohnte dem Spiel auch noch ein Hochzeitspärchen bei – Dreifachgrund zum Jubel also. Doch so richtig freuen wollte sich beim FCM niemand nach dem Spiel. Wo in der Vorwoche die Mainzer jubelnd durch den Spielertunnel hüpften, schlichen die Magdeburger relativ bedächtig in ihre Kabine. Während in der Mainzer Kabine die Schlagermusik am Anschlag lief, hörte man auf FCM-Seite eine Pop-Playlist mit maximal halber Lautstärke.