FCM-Kicker Erdmann und BVB-Profi Reus "Ich würde es heute genau so machen"

Dennis Erdmann reagierte prompt. Noch am Abend der Auslosung veröffentlichte der Mittelfeldspieler des 1. FC Magdeburg ein Foto auf Instagram. Mit freundlicher Hilfe eines Bildbearbeitungsprogrammes hatte ihm jemand die perfekte Montage gebastelt: BVB-Profi Marco Reus posierte mit einem T-Shirt für die Kamera. Darauf zu sehen war das Konterfei von Erdmann. Die Hashtags dahinter: Hab dich. #der #Earthman #bekommt #was #er #will #reus #treter. Versehen mit einem Augenzwinkern. Dennis Erdmann weiß, wie er seine Internetgemeinde zum Lachen bringt.

Doch hinter dem Spaß steckt auch eine Geschichte des Kampfes zwischen den Großen und Kleinen des Fußballsystems. Wenn sich Drittligist 1. FC Magdeburg und Bundesligist Borussia Dortmund am kommenden Dienstag in Runde zwei des DFB-Pokals gegenüberstehen, weckt das bei Dennis Erdmann nämlich besondere Erinnerungen.

BVB-Manager attackiert Erdmann – der schießt zurück

Marco Reus ist seit Monaten verletzt und wird auf dem Rasen der MDCC-Arena nicht dabei sein. Sein Comeback wird erst Anfang 2018 erwartet. Schade. Denn so müssen die Zuschauer auf das Wiedersehen zwischen dem hochbezahlten BVB-Profi und dem Zugang des 1. FC Magdeburg verzichten.

Es war am 3. März 2015, als sich Reus und Erdmann trafen. Dortmund gastierte im Pokal-Achtelfinale bei Dynamo Dresden und gewann standesgemäß mit 2:0. Erdmann trug damals das Trikot der Sachsen und foulte Reus abseits des Spielgeschehens. Der Nationalspieler musste von zwei Betreuern gestützt vom Platz geführt werden. Das sah dramatisch aus. Am Ende wurde allerdings nur eine Prellung diagnostiziert.

Gar keine Frage, dass er ein Weltklasse-Spieler ist. Das habe ich niemals in Frage gestellt. Aber ich habe in Frage gestellt, inwieweit er etwas aushalten können muss, wenn er schon so viel Geld verdient. Dennis Erdmann über Marco Reus

Für Aufsehen sorgte weniger das Foul an sich, als die Aussagen von Erdmann nach Schlusspfiff: "Er ist mir gegen das Knie gelaufen. Ich habe früher Kreisliga gespielt, da haben wir uns kurz gerieben und weitergespielt. Ich glaube, im Bundesliga-Business ist das nicht mehr so üblich." Das saß. Reus, das Weichei!

BVB-Manager Michael Zorc attackierte den Drittliga-Profi daraufhin. "Die Aussagen von Erdmann sind eine Unverschämtheit", sagte Zorc der "Welt": "Der tritt ihn vom Platz, obwohl der Ball überhaupt nicht in der Nähe war. Solch ein Spieler hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen, nicht mal in der Kreisklasse." Dynamo Dresden sah sich damals sogar dazu gezwungen, öffentlich eine Entschuldigung abzugeben. Angesprochen auf die Aussagen des BVB-Managers meinte Erdmann kürzlich in "Neues vom Krügel-Platz", dem FCM-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt: "Umsonst heißt er ja nicht Susi Zorc." Wegen seiner schulterlangen Locken war dem Ex-Profi während seiner Karriere dieser Mädchenname als Spitzname verpasst wurden.

BVB-Manager Michael Zorc attackierte Erdmann nach dessen Aussagen über das Foul an Marco Reus scharf. Bildrechte: IMAGO Michael Zorc und Dennis Erdmann werden wohl keine Freunde mehr. "Dieser Mann weiß wahrscheinlich nicht, was da draußen abertausende von Menschen jeden Sonntag ab 11 Uhr, wahrscheinlich noch früher, auf Ascheplätzen in ganz Deutschland für einen Fußball spielen", sagt der FCM-Profi, gebürtig aus Frechen, eine Autostunde von Dortmund entfernt. "Dass diese Menschen ihm das Geld ins Stadion tragen. Dass er deshalb gute Spieler kaufen, dass er deshalb Millionengehälter zahlen kann."



Vor dem neuerlichen Duell mit Dormund steht fest: Dennis Erdmann bereut nichts. Weder das Foul. Noch die Aussagen. "Das war kein zu hartes Foul. Ich wollte ihn einfach nur auf dem Weg zum Tor stoppen. Das würde ich heute wieder genau so machen", sagt der 26-Jährige. "Da gab es einen Riesenaufschrei in der Medienwelt, nur weil es Marco Reus war und er gerade seinen Vertrag verlängert hatte für mehrere Millionen Euro. Gar keine Frage, dass er ein Weltklasse-Spieler ist. Das habe ich niemals in Frage gestellt. Aber ich habe in Frage gestellt, inwieweit er etwas aushalten können muss, wenn er schon so viel Geld verdient." Und zu seinen Worten im Anschluss meint Erdmann: "Das, was ich danach gesagt habe, dazu stehe ich zu einhundert Prozent. Ich habe das aus einer ehrlichen Emotion heraus gesagt. Wenn ich da meinen Mund gehalten hätte, wäre ich an dem Abend mit Bauchschmerzen ins Bett gegangen."

Ein Weihnachtsgeschenk von Erdmann für Reus

Das wollte Erdmann nicht. Und der als Kämpfer geltende Profi wird auch am Dienstag dazwischen gehen, wenn er es für notwendig hält: "Ich bin keiner, der sich überlegt, heute nehme ich mal den hopp oder heute mal den. Aber wenn ich merke, es gibt gefährliche Situationen im Spiel, dann muss man auch mal dazwischenhauen, was ganz normal ist."

Marco Reus: DFB-Pokalsieger 2017 Bildrechte: IMAGO Neben Anfeindungen zahlreicher BVB-Anhänger gab es damals viel Zuspruch für Erdmann. Das Magazin "11 Freunde" erklärte "Warum man Dresdens Dennis Erdmann für sein Interview danken sollte" mit einem Artikel unter der Überschrift: "Erst reden, dann denken". Darin hieß es unter anderem: "Doch wenn der unterlegene Gegner für seine Mittel im Anschluss an die Wand genagelt wird, wenn er in Zukunft die Stars der ersten Liga nur noch freundlich über das Feld geleiten soll, um anschließend sein Trikot und ein schönes Selfie zu ergattern, kann man den Pokal abschaffen. Oder ihn gleich unter den Bundesligaklubs ausspielen lassen. In der Sommerpause. In China." Tausenden Menschen gefiel dieser Beitrag.



Genau wie Dennis Erdmann. Der nutzte den Hype um seine Geschichte mit Marco Reus im Winter 2016 noch einmal. Der Drittligaprofi nimmt sich selbst generell nicht zu wichtig. Ironie ist sein Freund. Deshalb erlaubte sich Erdmann damals den Spaß und schickte Reus ein Weihnachtsgeschenk: einen Kapuzenpullover aus seiner "Earthman"-Kollektion des Labels "Hauptbild Makellos", auf dem zu lesen war: "In der Kreisliga hätte man weiter gespielt." Anbei lag ein Brief mit der Widmung: "Ein kleines Andenken an unsere gemeinsame Zeit."

Nach dem 2:0 in Runde eins gegen Augsburg will Erdmann mit dem FCM nun den nächsten Bundesligisten aus dem Wettbewerb kegeln. Sein Motto steht fest. Damals wie heute: "Du musst als kleiner Gegner im DFB-Pokal mit allen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen versuchen, den großen Gegner zu schlagen." Dennis Erdmann wird das am Dienstag gegen Dortmund wieder tun. Ganz gewiss.

