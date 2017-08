Beck2020 Vertrauensbeweis zur richtigen Zeit

Der Abgang stand symbolisch. Während die meisten Mitspieler noch jubelten, trabte Christian Beck am Samstagnachmittag mit gesenktem Kopf vom Platz. Als einer der ersten verließ er wenig später auch den Kabinentrakt – ohne Lächeln, offensichtlich schlecht gelaunt. Der Torjäger des 1. FC Magdeburg war zuletzt unzufrieden. Denn in dieser Drittligasaison jagt er die Tore bislang vergeblich.

Beck wartet nach sechs Spieltagen noch immer auf sein erstes Erfolgserlebnis. Ungewöhnlich für den Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit, den 17-Tore-Mann. Beim 4:1-Heimsieg gegen Werder Bremen II trafen seine Offensivkollegen Philip Türpitz, Julius Düker und Felix Lohkemper – Beck ließ seine zwei, drei Chancen ungenutzt.

Nun die Freude abseits des Platzes: Der 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit dem 29-Jährigen bis 2020 verlängert – und zwar zu einem sehr frühen und genau richtigen Zeitpunkt der Saison.

Beck und FCM ersparen sich Diskussionen

Es wäre doch wieder dasselbe Spiel gewesen: Der Kontrakt des Torjägers wäre am Saisonende ausgelaufen. Und die Diskussionen um seine Zukunft hätten spätestens im Winter begonnen. Geht er? Bleibt er? Ja, was denn nun? Eine Hängepartie haben sich Profi und Verein nun erspart.

Die Verlängerung war auch wichtig für den Kopf. Beck weiß jetzt endgültig, dass Blau-Weiß hinter ihm steht – wenn er jemals daran gezweifelt haben sollte. Der Klub peilt Liga zwei an und hält den 1,96-Meter-Mann für gut genug, um auch dieses Ziel miteinander anzugehen. Der Verein stärkt seinem Stürmer mit der vorzeitigen Verlängerung den Rücken.

Nicht ohne Grund sagte Manager Mario Kallnik über Beck: "Er verfügt über ausreichend Potential, um die weiteren Entwicklungsschritte gemeinsam gehen zu können." FCM-Manager Mario Kallnik sagt über Christian Beck: "Er verfügt über ausreichend Potential, um die weiteren Entwicklungsschritte gemeinsam gehen zu können." Bildrechte: IMAGO

Sowislo über Beck: "Als Spieler und Mensch unverzichtbar"

Fest steht zugleich auch: In einer torlosen Phase lässt sich ein jeder Stürmer etwas leichter vom Verbleib überzeugen. Würde Christian Beck schon wieder die ganze Liga in Grund und Boden ballern, wären andere, wie in der Vergangenheit vielleicht auch höherklassige Teams, erneut sehr interessiert. Aktuell aber gibt die Verlängerung des Arbeitspapiers dem Angreifer wie dem Verein langfristige Sicherheit. Und sollte in den nächsten Transferfenstern doch ein Interessent ernsthaft um Beck buhlen, wäre dem FCM eine Ablösesumme gewiss.

Seit dem 1. Januar 2013 steht der gebürtige Erfurter in Diensten des 1. FC Magdeburg. In 168 Spielen hat er 92 Treffer erzielt. Beck hatte großen Anteil daran, dass die Elbestädter den Weg zurück in den Profifußball gefunden und sich dort inzwischen etabliert haben.

Nach dem 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Augsburg, als Christian Beck zur Führung traf, sagte FCM-Kapitän Marius Sowislo: "Wir sehen das gar nicht so dramatisch mit seinen Toren. Ganz im Gegenteil: Es können auch andere Spieler die Verantwortung übernehmen. Wir sind flexibler. Es lastet nicht mehr alles auf seinen Schultern. Ich habe zu ihm schon gesagt: 'Von mir aus musst du dein Leben lang kein Tor mehr für den FCM schießen, denn so viele Tore, wie du schon für uns geschossen hast, so viele Spiele haben viele gar nicht für den FCM gemacht'."

Tatsächlich gelang dem 29-Jährigen bislang zwar kein Ligatreffer. Durch das modifizierte System des FCM ergeben sich weniger Chancen für ihn. Beck aber arbeitet trotzdem hart, zieht gegnerische Verteidiger auf sich – und schafft so Räume für seine Mitspieler. Er bleibt eine zentrale Figur im Spiel des FCM. Die Ansage von Kapitän Sowislo: "Beckus arbeitet gut und ist für uns als Mensch sowie als Spieler unverzichtbar."

Und mit der Vertragsverlängerung im Rücken, sollte sein erstes Drittliga-Saisontor tatsächlich nur eine Frage der Zeit sein.

