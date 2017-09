Analyse Zwickau – FCM Mit den eigenen Waffen geschlagen

Magdeburg und Zwickau haben sich einen intensiven Kampf geliefert. Bildrechte: IMAGO

Christian Becks Gesicht sprach nach dem Abpfiff in Zwickau Bände. Der FCM-Stürmer war mit einem Gegenspieler zusammen geprallt und schlich mit einem dicken Veilchen am Auge vom Platz. Wie ein geschlagener Boxer sah er aus. Auch der FCM hat in Zwickau Prügel kassiert und mit 1:3 verloren. Zählt man DFB- und Landespokal mit, war es nach acht Siegen in Serie die erste Niederlage.

Dabei haben die Westsachsen den 1. FC Magdeburg mit Waffen geschlagen, die vor nicht allzu langer Zeit fest zum Repertoire der Blau-Weißen gehörten: extreme körperliche Präsenz, schnelles Umkehrspiel, lange Bälle, harte Zweikämpfe und eine hohe Effizienz bei Standardsituationen. Anderthalb Jahre lang lehrte Magdeburg der 3. Liga so das Fürchten. In vergangenen Monaten entwickelte sich die Mannschaft von Jens Härtel jedoch spielerisch weiter und ist mittlerweile auch in der Lage, eine feinere Klinge zu schlagen. Was nicht heißt, dass die Magdeburger völlig verlernt hätten, den Gegner auch mit schwerem Gerät zu bekämpfen.

"Geiles Spiel mit offenem Visier"

Im Gegenteil. Trainer Härtel sprach vor der Partie sogar davon, dass beide Teams eine ähnliche Spielphilosophie pflegen. Und so ließ sich Magdeburg dann eben auch auf einen ziemlich wilden und intensiven Kampf mit Zwickau ein. Wobei es dem FSV gelang, eine eigentlich urtypische Magdeburger Spielweise besser auf den Platz zu bringen, als der FCM selbst. Der bullige FSV-Angreifer Ronny König bereitete den Magdeburgern etliche Probleme. Zwickaus Trainer Torsten Ziegner sprach später von einem "geilen Spiel mit offenem Visier", in dem sein Team dem Gegner wenig Luft gelassen habe. Auch Härtel erkannte an, dass die Niederlage nicht unverdient war, weil die Sachsen ihre Chancen nach Standards eiskalt nutzten. "Wir sind heute der Musik hinterhergelaufen."

Kapitän Marius Sowislo erzielte vor der Pause den Anschlusstreffer. Bildrechte: IMAGO Hier ließe sich nun Pech als ein Faktor anführen, schließlich traf Magdeburg zwei Mal Aluminium. Andererseits bekam Zwickau ein Tor wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt, was sicher eine fragwürdige Entscheidung war. Zudem traf auch FSV-Spieler Robert Koch nach einem spektakulären Fallrückzieher den Pfosten.



Eine Umstellung in der zweiten Halbzeit brachte kein zählbares Ergebnis. Gerrit Müller und Andreas Ludwig kamen, um mehr Sicherheit ins Magdeburger Spiel zu bringen. Das gelang auch phasenweise, klare Torchancen blieben, bis auf eine Ausnahme, aber Mangelware. Der Kampfplan der Zwickauer ging schlussendlich auf.

Fokus schon auf Paderborn?

Man könnte es nun dabei bewenden lassen und von einem gebrauchten Tag sprechen. Doch so ganz wurde man das Gefühl nicht los, dass der Fokus vielleicht nicht ganz auf dem Spiel gegen Zwickau lag. Immerhin erwartet der FCM am Dienstag Paderborn zum Spitzenspiel. Schon die Aufstellung deutete daraufhin. Julius Düker und Felix Lohkemper begannen für Christian Beck und Tobias Schwede. Kapitän Marius Sowislo ersetzte Dennis Erdmann. Schon früher hat Jens Härtel in englischen Wochen gerne rotiert. Aber meist vor dem zweiten Spiel und nicht schon am Anfang der Woche. Ein Indiz also, dass das Spiel am Dienstag einen höheren Stellenwert genießt.

Den Gedanken, vielleicht nicht hundertprozentig auf dieses Spiel konzentriert gewesen zu sein, weisen alle Beteiligten weit von sich. Andererseits sagt Verteidiger Nils Butzen: "Uns hat heute ein Tick gefehlt zu dem, was wir in den letzten Wochen drauf hatten. Und uns sind Fehler passiert, die uns in den Wochen zuvor nicht passiert sind." Es spricht einiges dafür, dass der Grund für diesen fehlenden Tick eben der kommende Gegner war.

Schmerzhaftes blaues Auge

An der Niederlage ändert diese Erkenntnis freilich nichts mehr. "Das Spiel ist weg, das kommt nicht wieder" bringt es Mario Sowislo auf den Punkt. Schon am Dienstag hat der 1. FC Magdeburg die Chance, es gegen den SC Paderborn besser zu machen. Sowislo fordert: "Da müssen wir den Moment wieder auf unsere Seite ziehen." Denn am Ende ist es im Fußball wie im Boxen: Ein blaues Auge und eine Niederlage tun ein paar Tage weh. Aber sie hinterlassen in der Regel keine bleibenden Schäden und man freut sich dann sehr schnell wieder auf den nächsten großen Kampf.

