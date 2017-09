Selbst für FCM-Verhältnisse war die Unterstützung im Spiel gegen Paderborn ungewöhnlich laut. Guido Hensch war von der Atmosphäre begeistert (ab Minute 5:15): "Ich war fix und fertig als der Abpfiff kam. Es war auf den Rängen so richtig geil. Es war phasenweise lauter als beim Spiel gegen Hansa. Die Zuschauer haben es gemerkt: Da ist eine starke Mannschaft. Da müssen wir auch noch helfen dieses Mal. Das war dann in großartiger Manier. So ein Sieg macht besonders viel Spaß."

Ein Randthema am Dienstag war die Frage, ob Platz 1 so früh in der Saison schon wichtig ist. Guido Hensch hat dazu eine klare Meinung. Aus seiner Sicht ist eine Spitzenplatzierung immens wichtig (ab Minute 9:00): "Ich hatte vorher gesagt, vier Punkte gegen Aalen und Paderborn wären super. Hätte man gegen Paderborn nicht gewonnen, wären die erstmal ein Stückchen weg gewesen. Danach fährst du zu einem relativ schwierigen Auswärtsspiel. Da trittst du ganz anders auf, wenn du weißt, du stehst da vorne, hast eine gewisse Serie und auch ein bestimmtes Selbstverständnis in deinem Spiel drin. Das kannst du auf dem Platz umsetzen." Die Tabelle unterstreiche diesen Spitzenanspruch noch mal zusätzlich, auch für den Gegner. "Deshalb finde ich es schon wichtig, gleich von Anfang vorne bei der Musik mitzuspielen."