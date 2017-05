Ob der 1. FC Magdeburg in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielt oder nicht: Damit die Fans die Heimspiele auch in der MDCC-Arena genießen können, muss das Stadion umgebaut werden. Zusätzliche Stützpfeiler sollen die Statikprobleme beheben. Sonst besteht die Gefahr, dass Teile der Tribüne durch den hüpfenden "12. Mann" einstürzen. Deshalb hat die Stadt am Mittwoch zwei Varianten für den Umbau vorgestellt. Ein Architektenbüro aus Dresden hatte die Ideen erarbeitet.