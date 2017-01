Der Vertrag von Jens Härtel läuft im Sommer ebenfalls aus. Sicher werden in Spanien die Verantwortlichen auch mit dem Trainer Gespräche führen. Aus sportlicher Sicht muss der Verein den Vertrag verlängern. Die Frage könnte aber vielmehr sein, will Härtel überhaupt bleiben? Härtel hatte 2011 seine Ausbildung zum Fußballlehrer zusammen mit Kollegen wie Markus Weinzierl, Thomas Schneider, Markus Gisdol oder Roger Schmidt absolviert. Allesamt trainieren Bundesligisten und Schneider ist sogar Co-Trainer der Nationalmannschaft. Es ist nicht auszuschließen, dass auch Härtel irgendwann in die Bundesliga möchte.

Die Zukunft von Trainer Jens Härtel ist noch ungeklärt. Bildrechte: IMAGO Sollte der FCM in dieser Saison den Aufstieg in die zweite Liga nicht schaffen, wäre das kein Beinbruch für Verein und Fans. Ob Härtel, dessen gute Trainer-Arbeit in der ersten und zweiten Liga sicher nicht verborgen bleibt, dann aber noch ein Jahr drittklassig bleiben möchte, ist unklar. Dennoch geht die Tendenz zur Verlängerung. Härtel weiß, was er am FCM hat und dort kann er weiter an einer – seiner – Mannschaft bauen.

Mit vielen Vorschusslorbeeren geholt, kommt der Offensivspieler noch überhaupt nicht zu Recht an der Elbe. Auf dem Online-Portal liga3-online.de wurde er gar zum viertgrößten "Flop-Neuzugang" der gesamten dritten Liga gewählt. Gerade einmal acht Einsätze und nur 161 Minuten stand Exslager in der Hinrunde auf dem Platz. Dabei war er bisher noch nicht an einem Tor beteiligt. Es drängt sich der Verdacht auf, dass dem 25-jährigen Stürmer die Spielweise der dritten Liga nicht wirklich liegt. Immerhin hat Exslager 95 Zweitligaspiele für den MSV Duisburg und den 1. FC Köln bestritten. Den ganz großen Durchbruch hat er aber auch dort nie so recht geschafft.



Die Idee, ihn als zweite, etwas hängende Spitze neben Beck zu etablieren, hat Härtel im Verlauf der Saison verworfen. So wird es schwierig für ihn in der Rückrunde. Im Trainingslager muss sich Exslager anbieten und Trainer Härtel vielleicht sogar eine neue Rolle in seinem System für ihn finden. Doch die Erfolge in der Hinrunde sollten den Trainer eigentlich nicht zu großen taktischen Experimenten verleiten. Damit geht hier die Tendenz klar zur Auswechselbank oder Jokerrolle für den Offensivmann.